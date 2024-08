Der Wasgau Konzern konnte im ersten Halbjahr 2024 trotz eines angespannten Marktumfelds erneut wachsen, teilt das Unternehmen mit. Der Umsatz stieg auf 314 Millionen Euro gegenüber 308 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei seien die Erwartungen des Unternehmens nicht vollständig erfüllt worden. Der Umsatz im Einzelhandel erhöhte sich auf 231 Millionen Euro, was unter anderem den Wiedereröffnungen der Filialen in Schönenberg-Kübelberg und Rodalben zu verdanken sei. In Hauenstein setzte die Wasgau-Bäckerei erstmals das „Himmel & Herd“-Gastronomie-Konzept in einem eigenständigen Restaurant um. Im Großhandel seien die Umsätze auf 82 Milionen Euro aufgrund von Konsumzurückhaltung und schlechten Wetterbedingungen zurückgegangen.

Das so genannten Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag im ersten Halbjahr 2024 bei 4,5 Millionen Euro, was den Erwartungen des Unternehmens entsprach. Insgesamt wurden 13,8 Millionen Euro für Neuanschaffungen investiert, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Diese Investitionen flossen neben den Wiedereröffnungen in den Kauf eines Grundstücks in Landstuhl, die Erneuerung einer Backofenanlage und den Umbau des „Cash & Carry“-Markts in Kaiserslautern.