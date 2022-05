Als der Pirmasenser Tafel-Vorsitzende Gerhard Herrmann am Mittwoch mit seinem Team vom Gelände des Wasgau-Logistikzentrums fuhr, waren die Transporter vollgestopft mit 751 Spendentüten des Handelsunternehmens. Bei der zum dritten Mal realisierten „Herzenswochen“-Aktion waren mit Unterstützung der Wasgau-Kunden, die entweder mit einer 5- Euro-Spendenkarte oder dem Kauf fertig gepackter Tüten helfen konnten, in mehr als 70 Frischemärkten insgesamt 5249 der mit haltbaren Lebensmitteln gefüllten Tüten für Tafeln in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zusammen gekommen. Wasgau rundete diese Zahl nun zugunsten der Pirmasenser Tafel auf 6000 Euro auf und investiert in diese Spende damit mehr als 30.000 Euro. „Als AG sind wir ein wichtiger Teil der Gesellschaft und zeigen soziales Engagement“, sagte Marketingleiterin Isolde Woll. Die Tafel sei für das Unternehmen stets ein verlässlicher Partner, mit dem man gerne zusammenarbeite. Die restlichen Spendentüten, in denen sich Artikel wie Reis, Marmelade, Salzgebäck, Haferflocken und andere haltbare Lebensmittel finden, werden an weitere 20 Tafeln direkt vor Ort vom jeweiligen Wasgau-Markt ausgegeben.