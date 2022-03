Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verzichten immer mehr Händler auf Produkte aus Russland. Verschiedene deutsche Printmedien berichten, dass bei Rewe und Penny Lebensmittel, die in Russland produziert wurden, der Rotstift angesetzt werde. Edeka überlege noch.

Auch der regionale Lebensmittelkonzern Wasgau AG prüfe derzeit, „wie wir in Bezug auf unser Sortiment an russischen Produkten weiter vorgehen werden. Wir orientieren uns an der aktuellen Beschaffungssituation“, so Marketingleiterin Isolde Woll auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Die derzeit in den Frischemärkten vor Ort und im Lager vorhandenen Bestände werden wir weiter verkaufen. Unabhängig von dieser Entscheidung vermuten wir, dass sich die Lieferketten für diese Produkte angesichts der Gesamtsituation entsprechend ausrichten werden, so dass in Kürze auch keine oder wenige Nachlieferungen überhaupt zu erwarten sind.“