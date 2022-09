Die Wasgau AG muss im eigenen Interesse ein Konzept für Kleinläden entwickeln, die den Grundbedarf abdecken.

Das Beispiel des von der Schließung bedrohten Wasgau-Marktes in Winzeln zeigt es wieder eindrücklich. In Deutschland fehlt es an Handelskonzernen, die ein Konzept für Kleinläden liefern können, in denen der Kunde nicht 30 verschiedene Zahnpasta oder hundert Jogurt-Variationen erhält, sondern die gängigsten und guten Marken findet.

Das funktioniert in Frankreich oder der Schweiz nicht nur in Großstädten sehr gut, weil die Einwohner der entsprechenden Quartiere zu faul für die stressige Fahrt an den Stadtrand sind, aber dennoch mal schnell was einkaufen wollen. Und das geht angesichts permanent steigender Spritkosten auch auf dem Land. Muss da erst ein anderer Konzern die Idee umsetzen oder will sich Wasgau hier nicht mal profilieren, statt nur auf immer größere und schickere Märkte zu setzen.