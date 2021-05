33.000 Quadratmeter und doch reicht der Platz nicht aus im Wasgau-Logistikzentrum, um die kommende Herausforderung zu bewältigen. Weil ein bekannter Getränkehersteller künftig nicht mehr direkt an die Wasgau-Märkte liefert, sondern in das Zentrallager „Im Neuen Feld“, ist eine Erweiterung angesagt. Die Wasgau AG investiert dafür knapp eine Million Euro.

„Die neue Halle hat eine Grundfläche von 1500 Quadratmeter und eine Lagerfläche von 1200 Quadratmeter“, beschreibt der Leiter der Wasgau-Bauabteilung, Markus Bolies, die Größe des Projektes. Da der Getränkeproduzent noch keinen genauen Zeitpunkt genannt habe, zu der die Umstrukturierung in Kraft tritt, hat der Lebensmittelhändler schon vorsorglich mit den Arbeiten für eine neue Lagerhalle begonnen. „Die Erdarbeiten haben wir Anfang März eingeleitet“, so Bolies. „Im Oktober sollen die Ausbaugewerke stattfinden, im November soll regaliert werden, so dass wir dieses Jahr noch Ware darin lagern können.“

In der Halle selbst werden allerdings keine Getränke stehen, sondern Artikel, wie etwa Streusalz, Blumenerde, oder andere Produkte, die nur in der jeweiligen Saison umgeschlagen werden, sagt Marketingleiterin Isolde Woll. Neueinstellungen werden nicht nötig sein, sagte sie auf Nachfrage. Derzeit sind im Logistikzentrum 243 Mitarbeiter beschäftigt; 74 beim Fuhrpark, 169 bei der Kommissionierung. Von Winzeln aus werden sämtliche Märkte beliefert und zusätzlich noch selbstständige Einzelhändler, die zwar nicht unter „Wasgau“ firmieren, aber von der Wasgau beliefert werden.

Zum 1. Januar soll das neue Lager betriebsbereit sein

Das neue Gebäude werde an das bestehende durch eine Art Tunnellösung angeschlossen, da aus brandschutztechnischen Gründen der neue Trakt sechs Meter vom bestehenden Gebäude entfernt stehen müsse. Zum 1. Januar soll das neue Lager betriebsbereit sein. Wie Bolies ausführte, würde der Getränkehersteller vorerst nur Einweggebinde anliefern. Die neue Halle sei schon so geplant, dass „wir dahinter eine zweite hinstellen könnten“, sagt Bolies. Im Zuge des aktuellen Neubaus werden außerdem noch 50 neue Bäume gepflanzt zur Beschattung.

Knapp eine Million Euro zu stemmen sei für den Wasgau-Konzern schon ein größeres Projekt, so Isolde Woll. „Gerade auch in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie, wo es für den Einzelhandelsbereich zwar gut lief, aber weniger gut für die Bäckerei und für die Cash-und-Carry-Märkte. Durch den Lockdown in der Gastronomie und Hotellerie gab es bei den Wasgau C+C-Märkten einen hohen Umsatzeinbruch.

Dennoch werde auch im nächsten Jahr kräftig investiert. Bolies informierte, dass 2021 einige Umbauten geplant seien. Ein Markt müsse sogar für ein halbes Jahr geschlossen werden, weil die Arbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Die Wasgau-Marketingleiterin fügt hinzu: „Um einen messbaren Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten und um die Märkte auf dem neuesten technischen Stand zu halten, erfolgt beispielsweise die Optimierung der gesamten Haus- und Kühltechnik.“