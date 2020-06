Während andere Unternehmen leiden, geht die Wasgau AG gestärkt aus der Corona-Krise hervor. Der höhere Kundenzuspruch in den vergangenen Wochen hat dafür gesorgt, dass der Lebensmittelkonzern für das erste Halbjahr ein deutlich höheres Ergebnis erwartet.

Nach den ersten vorläufigen Zahlen zum 31. Mai erwartet der Wasgau-Vorstand für den Konzern allein im ersten Halbjahr 2020 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen vier und fünf Millionen Euro. Damit wird die bisherige Erwartung von 1,4 bis 2,1 Millionen deutlich übertroffen.

Der Verlauf der ersten Monate sei zwar mit dem Beginn der Pandemie getrübt worden durch die schwache Entwicklung im Segment Großhandel, stellt der Vorstand fest. Dort werden beispielsweise Kunden aus der Gastronomie bedient. Das Konsumverhalten der Verbraucher habe diesen Rückgang aber zugleich überkompensiert zugunsten des Segmentes Einzelhandel.

Für das zweite Halbjahr hält der Vorstand jedoch – unter Berücksichtigung der beschlossenen Lockerungsmaßnahmen und der andauernden Unwägbarkeiten – an seiner Prognose fest und erwartet ein Ergebnis im Bereich von 4,6 bis 5,9 Millionen Euro.

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet der Konzern daher nun mit einem Ergebnis, das zwischen 8,6 bis 10,9 Millionen Euro liegt, während bisher sechs bis acht Millionen Euro erwartet wurden.

Mit dem Geschäftsjahr 2019 wird sich die Wasgau AG bei ihrer Hauptversammlung am 8. Juli nochmals befassen. Diese findet erstmalig in virtueller Form statt, also ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten. Sie wird für die angemeldeten Aktionäre live aus der Pirmasenser Verwaltung übertragen werden.