Sechs Jahre leitete Ambroise Forssman-Trevedy die Geschicke der in Pirmasens ansässigen Wasgau AG. Jetzt hat der Lebensmittelhändler angekündigt, dass der gebürtige Franzose zum Jahresende ausscheidet. Laut einer Mitteilung des Konzerns hat er entschieden, seinen zum 31. Dezember auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der Wasgau-Aufsichtsrat hat am Dienstag die Neuaufstellung des Vorstands beschlossen. Die Regelung, die zum 1. Januar in Kraft tritt, sieht vor, dass Thomas Bings neuer Sprecher des Vorstands werden soll. Zwei weitere Manager, die bislang in der zweiten Reihe Veratwortung trugen, sollen den Vorstand künftig ergänzen. Mehr zum Thema lesen Sie hier