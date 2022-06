Elisabeth Promberger verlässt die in Pirmasens ansässige Wasgau AG. Sie war erst im Januar 2020 zu dem südwestpfälzischen Lebensmittelhändler gewechselt. Über diese Personalie informierte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Christian Mielsch, bei der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch. Der Abschied Prombergers sei für Ende August geplant und erfolge einvernehmlich. Ab September soll der Wasgau-Vorstand nur noch aus zwei Personen bestehen: Ambroise Forssman-Trevedy (Vorstandssprecher) und Thomas Bings. Promberger geht auf eigenen Wunsch. Sie wird bei Rewe in der Region-Süd mit Sitz bei München als Vorsitzende der Geschäftsleitung und Mitglied der nationalen Geschäftsleitung arbeiten und damit wieder näher ihrer ursprünglichen Heimat sein.

