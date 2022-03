In Zusammenarbeit mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken, sowie dem Landkreis Südwestpfalz verteilt Wasgau „Willkommenspakete“ an ukrainische Flüchtlinge und spendet zudem 10.000 Euro an die Kömmerling Better World Stiftung.

Rund circa vier Wochen sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine vergangen. Viele Menschen suchen seitdem Zuflucht, unter anderem auch in der Südwestpfalz. Um sie hier willkommen zu heißen und mit dem Notwendigsten auszustatten, hat die Wasgau AG 400 „Willkommenspakete“ mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln zusammengestellt. Zudem liegt jedem Paket noch eine Zeichnung, gemalt von Kindern der Pirmasenser Kindertagesstätten bei.

„Es geht uns dabei auch um den emotionalen Wert, den Menschen den Start hier etwas zu erleichtern“, so Wasgau Vorstand Elisabeth Promberger. Sie freut sich, „regional Verantwortung zu übernehmen und vor Ort zu helfen“.

Jedes Paket hat einen Wert von 50 Euro

Die Pakete – jeweils mit einem Warenwert von circa 50 Euro – wurden am 24. März von Promberger im Ratssaal der Messe Pirmasens symbolisch an Landrätin Susanne Ganster sowie den städtischen Beigeordneten Dennis Clauer aus Pirmasens und Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken Marold Wosnitza übergeben.

Zudem wurde ein Geldbetrag von 10.000 Euro an die Kömmerling Better World Stiftung gespendet. Die gemeinnützige Stiftung der Profine Group hat somit mittlerweile rund 375.250 Euro an Spenden gesammelt.

Ganster übernimmt selbst Lieferung nach Thaleischweiler

Davon wurden unter anderem bereits zwei Doppelzug-LKW mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Marc Habermayer von der Kömmerling Stiftung betont „die tolle Form der Zusammenarbeit in Pirmasens“ und freut sich , dass „man hier jetzt vor Ort mit der Hilfe weiter machen kann.“

Landrätin Ganster zeigt sich ebenfalls begeistert: „Das ist eine ganz tolle Geste, um zu zeigen, dass wir offene Arme und offene Herzen haben.“ Die erste Lieferung von Paketen nach Thaleischweiler werde sie selbst an diesem Abend übernehmen.

Auch Wosnitza bedankt sich in Namen der circa 270 Geflüchteten, die aktuell in Zweibrücken leben. „Die werden sich alle sehr freuen“, so der Oberbürgermeister. Clauer, der stellvertretend für den Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick anwesend ist, sieht in der Aktion auch ein Symbol an die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Pakete zeigten: „Ihr seid hier willkommen und könnt jetzt erstmal zur Ruhe kommen.“