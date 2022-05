Die Wasgau AG modernisiert schrittweise ihren Fuhrpark. Der soll nachhaltiger werden. Und für die Fahrer wird ein familienfreundlicheres Arbeiten in Aussicht gestellt.

Das in Pirmasens ansässige Unternehmen Wasgau AG hat mitgeteilt, dass es mit seiner Modernisierung des Fuhrparks Verantwortung für den Menschen, die Produkte und die Umwelt übernehmen wolle. Der Kauf der fünf neuen Tandemzüge markiere einen Meilenstein auf dem Weg der Optimierung der logistischen Prozesse. Angeschafft wurden den Angaben zufolge Fahrzeuge des Herstellers Mercedes Benz, konkret: Actros 2548L. Die neuen Lastwagen können 36 Paletten transportieren. Diese lassen sich laut Wasgau über ein Durchladesystem in einem Guss be- und entladen.

Die 60 Fahrer des Unternehmens profitierten durch den Kauf unter anderem von der nun verbesserten Planbarkeit ihres Arbeitsalltags, außerdem seien die neuen Fahrzeuge deutlich leiser und spritsparender. Für die Lastwagen hat die Wasgau AG nach eigenen Angaben 1,4 Millionen Euro bezahlt. In den nächsten drei bis vier Jahren soll nun schrittweise die 26 Lkw zählende Flotte, die bislang noch aus verschiedenen Fahrzeugarten besteht, komplett auf solche Durchladezüge umgestellt werden.

Mehr als 70 Supermärkte werden beliefert

Der Wasgau-Fuhrpark versorgt die mehr als 70 Supermärkte des Konzerns sowie die Bäckerei-Filialen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch vereinzelte Direktkunden werden angefahren. Lediglich die Konzernbereiche C+C sowie die Wasgau-Metzgerei greifen auf eigene Lastwagen zu.

Die neuen Fahrzeuge lassen sich dem Unternehmen zufolge wesentlich flexibler und schneller be- beziehungsweise entladen als die nun außer Dienst gestellten Gliederzüge. So sei zum einen kein aufwendiges Ab- und Ankoppeln mehr erforderlich, zum anderen werde bei der Beladung am Zentrallager nur noch eine statt bislang zwei Verladerampen benötigt. Die somit faktische Verdopplung der Kapazitäten schaffe große Vorteile gerade zu Stoßzeiten, wo nun die doppelte Anzahl an Fahrzeugen parallel auf den Weg gebracht werden könne.

Mehr Komfort für Fahrer

Dies bringe im Zuge der kompletten Umstellung der Flotte auf Tandemzüge eine deutlich bessere Planbarkeit. Davon werden laut Wasgau insbesondere die Fahrer profitieren dank eines Plus an Flexibilität und Vorhersehbarkeit für ihren Alltag und ihr Familienleben. Hinzu komme ein verbesserter Komfort am Arbeitsplatz: Die Tandemzüge verfügen über höhere Kabinen mit größeren Ruhezeiten-Liegen und auch das Absetzen der Anhänger sei nun dank hydraulischer Stützen ohne Handarbeit auf Knopfdruck möglich

Der durchschnittliche Verbrauch der Lastwagen wird mit 24 Liter Diesel pro 100 Kilometer beziffert. Die Wasgau AG sagt, dass dadurch mehr als 20 Prozent Kraftstoff im Vergleich zu den bisherigen Lastwagen gespart werde. Dass zudem statt der bislang eingesetzten externen Diesel-Aggregate nun vom Lkw-Motor gespeiste Stromgeneratoren für eine durchgängig Kühlung der Laderäume auf vier Grad sorgen, bringe mehrere Vorteile mit sich. So entfalle etwa der Aufwand zur Befüllung eines separaten Tanks und die Lautstärke der Kühlung werde drastisch reduziert (Motorenlautstärke: 86 dB). Das bedeute insbesondere für die Anrainer der Märkte eine Verbesserung, da die meisten Lieferungen nachts und in den frühen Morgenstunden erfolgen.