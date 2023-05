Am 31. Mai wird die Pirmasenser Wasgau AG bei ihrer Hauptversammlung ihre Aktionäre über das Geschäftsjahr 2022 informieren und eine Dividende von 12 Cent je Aktie vorschlagen. Auf der Tagesordnung stehen dann ebenfalls die Neuwahlen von sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre. Haupteigentümerin des Lebensmittelunternehmens ist die Wasgau Food Beteiligungsgesellschaft (Familie Hornbach, Annweiler), an der wiederum die Rewe Markt GmbH die Mehrheit hält. Wasgau Food hat Elisabeth Promberger für den Aufsichtsrat vorgeschlagen; sie war von Februar 2020 bis Ende August 2022 Mitglied des Wasgau-Vorstandes und unter anderem für die Produktionsbetriebe Bäckerei und Metzgerei zuständig. Pirmasens verließ sie auf eigenen Wunsch, um bei Rewe in München zu arbeiten und somit näher an ihrer Heimat zu sein. Neben weiteren Vertretern der Rewe-Gruppe stehen wie bisher noch Vertreter der Hornbach-Gruppe zur Wahl. Die Hauptversammlung wird erneut digital stattfinden – eine Veranstaltungsform, die sich Vorstand und Aufsichtsrat bis Ende 2027 von der Hauptversammlung ermöglichen lassen wollen.