Die Großhandelssparte der Wasgau AG wächst zum Jahresende. Wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt hat, übernimmt die Wasgau C+C Großhandel GmbH den Geschäftsbereich Foodservice der Karlsberg Direkt GmbH & Co. KG in Homburg. Alle Güter des saarländischen Unternehmens gehören ab 2023 dem Pirmasenser Lebensmittelkonzern. Wasgau verspricht sich davon den Angaben nur eine Stärkung seines Großhandels. Dessen Standorte sind Pirmasens, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neunkirchen, Neustadt und Wadern. Geschäfte der früheren Geschäftseinheit von Karlsberg Direkt am Standort St. Ingbert werden künftig von den Standorten Neunkirchen, Kaiserslautern und Bad Kreuznach betreut. Die Wasgau AG übernimmt zudem die Mitarbeiter von Karlsberg, die den Kunden weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen sollen, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. Von der Betriebsübernahme versprechen sich die Verantwortlichen, im Bereich Frische und Tiefkühlkost weiter wachsen zu können. Karlsberg will sich künftig laut einer Mitteilung des Konzerns auf das „Kerngeschäft Getränke“ fokussieren.