Alexander Schweitzer und Hubertus Heil sind nicht nur beide Sozialdemokraten, sondern auch beide Minister. Der eine im Land, der andere im Bund. Am Donnerstag waren sie gemeinsam in Pirmasens, bedachten sich gegenseitig mit Komplimenten und versicherten den Zuhörern, dass sie wirklich befreundet sind – nicht nur so wie man das in der Politik eben sagt (O-Ton Heil).

Außerdem verriet Schweitzer, dass seine Großmutter aus Münchweiler stammt und Heil hat ebenfalls pfälzische Wurzeln. Bei seinem letzten Besuch in Pirmasens erzählte er vor zwei Jahren, dass seine Großmutter „aus der Nähe von Landau“ stammt.