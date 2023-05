Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Pfälzerwaldmarathon in Pirmasens, keine Showtime des Pfälzer Turnerbunds und kein Handball-Länderspiel in Rodalben, kein internationales Bogenschützenturnier in Dahn: Die Corona-Pandemie hat 2020 fast alle sportlichen Top-Ereignisse in der Region Pirmasens verhindert. Zwei große Veranstaltungen sind aber über die Bühne gegangen.

2020 wird als das Corona-Jahr in Erinnerung bleiben, das auch den Sport in der Region Pirmasens empfindlich traf. Am 7. und 8. März gab es noch ein ganz normales Wochenendprogramm.