Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

War es ein Hauch von großer Politik oder doch eher kleingeistige Blockadehaltung? Der Stadtrat schaffte es gestern, eine Petitesse so aufzublasen, dass dauerhafter Schaden droht.

Der Stadtrat ist ein wichtiges Gremium, das wichtige Beschlüsse fasst. Bisweilen wird in der Sache gestritten, aber irgendwie findet man in der Kommunalpolitik dann doch zusammen. So läuft es glücklicherweise