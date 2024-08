„Mit dem Alter kommt die Weisheit“, haben die Großeltern immer gesagt. Welche Ratschläge sie ihrem jüngeren Ich heute geben würden, haben wir Passanten in der Pirmasenser Innenstadt gefragt.

Ulrike Schwebius hinterfragt keine ihrer früheren Entscheidungen. „Die Jugend hat schon immer ihren Teil in die Gesellschaft mit eingebracht. Ich hoffe, dass sie weiterhin rebellisch bleibt und sich eigene Gedanken macht“, sagt sie. Sie selbst habe sich in jungen Jahren ebenfalls viele Gedanken um die Zukunft der Menschen gemacht, ähnlich wie die jungen Leute heute. „Da ich nichts bereue, würde ich meinem jüngeren Ich auch keine Ratschläge geben“, so Schwebius.

Ulrike Schwebius Foto: Seebald

Petra Pietack würde sich selbst zu mehr Gelassenheit raten und empfehlen, öfter „Nein“ zu sagen. „Ich habe lange in einem Kinderheim gearbeitet. Dort habe ich mir im Laufe der Jahre ein dickes Fell zugelegt, habe bei der Arbeit aber zu oft ,Ja’ gesagt. Das würde ich heute anders machen“, sagt sie.

Petra Pietack Foto: Seebald

Bernd Schwitzgebel hat lange Leistungssport betrieben, irgendwann aber damit aufgehört. Das würde er heute nicht mehr tun. „,Verfolge konsequent deine Ziele’, würde ich meinem jüngeren Ich raten. Ich hätte damals aus meinem Talent für Leichtathletik mehr machen können, habe es aber leider nicht getan. Das finde ich heute schade“, erzählt er.

Bernd Schwitzgebel Foto: Seebald

Wolfgang Emser hadert mit der heutigen Jugend. „Deshalb würde ich meinem jüngeren Ich raten, Lehrer zu werden, damit ich Kindern wieder Anstand beibringen kann. Ich finde, die Höflichkeit gegenüber Älteren ist in der heutigen Zeit völlig verloren gegangen“, meint Emser.

Wolfgang Emser Foto: Seebald

Thomas Meyer sagt: „Ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten und in meiner Freizeit viel Fußball gespielt. Für meine Begriffe hatte ich eine schöne Jugend und ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Damals waren die Zeiten eben anders. Deshalb habe ich auch keine guten Ratschläge an mein jüngeres Ich parat.“

Thomas Meyer Foto: Seebald

Rolf Metzger hat seine Sturm-und-Drang-Zeit bereits hinter sich und sagt, dass nicht alle Entscheidungen damals gut waren. Dennoch ist es für ihn in Ordnung, sie irgendwann getroffen zu haben. „Ich denke, ich habe vieles richtig gemacht, ich würde mir selbst höchstens zu mehr Gelassenheit raten“, sagt er. Als junger Mensch habe er früher vieles aus dem Bauch heraus entschieden, heute wäge er bei wichtigen Fragen mehr ab.