Was tun bei einem länger anhaltenden, flächendeckenden Stromausfall? Eine Antwort auf die Frage, Hinweise auf richtiges Verhalten und Tipps für eine Notbevorratung enthält ein Faltblatt der Kreisverwaltung, das in den nächsten Tagen den Amtsblätter der Verbandsgemeinden beiliegt.

Zwei mögliche Katastrophenszenarien stehen über Winter im Fokus der Öffentlichkeit: Eine drohende Gas-Mangellage und ein Blackout, also ein länger anhaltender flächendeckender Stromausfall. Hinweise für solche Notfallsituationen erhalten die Südwestpfälzer in der vorletzten Woche des Jahres auf einem Faltblatt im Mitteilungsblatt in der Verbandsgemeinde. Das Informationsblatt vernetzt bestehende Informationsquellen wie die Broschüre und die Online-Fassung des „Ratgebers Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“.

Wie die bundesweite Version beinhaltet die Information des kreiseigenen Katastrophenschutzes eine Checkliste für die persönliche Bevorratung, die an den Kühlschrank oder die Pinnwand geheftet werden kann. Hintergründe gibt es zu Wärmeinseln, die in den Ortsgemeinden vorgehalten werden und zu denen nähere Auskünfte bei der jeweiligen Verbandsgemeinde eingeholt werden können. Für Fragen zur Eigenvorsorge in Blackout- oder Gasmangellagen ist die Hotline des Landkreises, Telefon 06331 809504, aufgeführt. Die Informationen des Katastrophenschutzes des Landkreises sind jederzeit online aufrufbar.