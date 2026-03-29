Weit über 1000 Wahlplakate wurden vor der Landtagswahl an die Laternenmasten in der Stadt gehängt. Die meisten davon sind aus Plastik – und werden jetzt alle zu Müll.

Seit einigen Jahren schon sind fast alle Parteien auf sogenannte Hohlkörperplatten umgestiegen, die bedruckt werden können und schön wetterfest auch stärkstem Regen trotzen. Die Platten bestehen aus Polypropylen, einem Kunststoff, den jeder von Joghurtbechern kennt. Das ist allerdings auch ein Kunststoff, der schwierig zu recyceln ist, weshalb viele der Plakate bisher meist in Müllverbrennungsanlagen landeten.

In Pirmasens werden fast alle im Wertstoffhof getrennt gesammelt. Das kostet die Parteien nichts. Die Stadtverwaltung hat dort sowieso immer einen Container für Plastikmüll stehen. Jetzt nach der Wahl wurde ein neuer Container aufgestellt, in den nur Wahlplakate reinkommen, womit gewährleistet sein soll, dass nur reines Polypropylen im Container landet. Würden andere Kunststoffe wie PET-Flaschen oder Polyethylen im Container landen, wäre der recycelte Kunststoff praktisch kaum noch was wert und wohl nur noch als Heizmittel zu verwenden.

AfD setzt auf Wiederverwendung

Die Plakate im Container werden dem Kunststoff-Recycling zugeführt, erklärt Maximilian Zwick, Pressesprecher des Rathauses. Welche Art von Recycling das ist, sagt er nicht. Da gibt es mehrere Varianten. Braun und Klein, ein Unternehmen in Saarbrücken, bedruckt solche Hohlkammerplatten für Wahlkämpfer und Veranstaltungen. Für das Recycling hat Braun und Klein ein Rücknahmesystem aufgebaut. Seit der Bundestagswahl 2021 sollen so schon mehrere Hunderttausend dieser Kunststoffplakate recycelt worden sein. Meist zu neuen Plakatplatten, was nicht ganz einfach ist. Bleibt die Farbe auf der Platte kommt es zu Problemen mit der Kunststoffqualität und der Farbe der Platten, die nicht mehr so schön reinweiß leuchten. Deshalb wird die Farbe mit Lösemitteln wieder rausgewaschen, bevor die Platten geschreddert und zu Granulat verarbeitet werden. Ist die Qualität übrigens nicht ganz so gut, kann das Recyclinggranulat immer noch für Blumentöpfe genutzt werden.

Bei Plakaten der Pirmasenser AfD wird das allerdings nicht passieren. Die sind die einzige Partei in der Stadt, die alles komplett wiederverwenden will, wie Bernd Maus, Fraktionschef der Pirmasenser AfD, versichert. „Die Plakate werden noch mal aufgewärmt“, so Maus, der als Grund für die Wiederverwendung die hohen Kosten anführt. „Wir haben das Geld nicht, um jedes Mal neue Plakate zu bestellen“, sagt der AfD-Politiker. Wie viele Plakate die AfD dieses Jahr aufgehängt hat, konnte Maus nicht sagen. Die Zahl kenne er nicht.

Plakate landen auf dem Wertstoffhof

Bei der CDU waren es 280 Plakate, wie der Pirmasenser Parteichef Denis Clauer erzählt. Clauer verweist auf das kostenlose Angebot auf dem Wertstoffhof, wo alle CDU-Plakate landen werden. Clauer, der auch städtischer Dezernent ist, betont, dass die Stadt den Extra-Container installiert habe, um die Parteien zur zügigen Entsorgung der Plakate zu animieren und um zu verhindern, dass jede Partei einen anderen Entsorgungsweg sucht, vielleicht sogar mit den Plakaten einfach zur Müllverbrennungsanlage fährt oder sie bei Remondis gegen Bezahlung abliefert.

Die FDP liefert auch auf dem Wertstoffhof ihre Plakate an, versichert Steven Wink, der als Direktkandidat im Pirmasenser Wahlkreis fungierte. 700 Plakate habe die FDP für die Wahlkreise Pirmasens und Zweibrücken aufgehängt, so Wink.

Auch die SPD werde ihre rund 280 Plakate auf den Wertstoffhof bringen, kündigte der Pirmasenser SPD-Chef Christian Zehfuß an. Wobei Zehfuß zuerst einen anderen Weg der Entsorgung in Erwägung gezogen habe. Die Druckerei habe angeboten, alle Plakate zurückzunehmen und einem Recycling zuzuführen, erzählt Zehfuß. Die Druckerei liege allerdings in Niedersachsen. Der Transport dahin wäre ökologisch und finanziell keine gute Idee gewesen. Zudem hätten alle Plakate noch sauber gebündelt und verpackt werden müssen, da sei der Container auf dem Wertstoffhof einfacher.

Auf den Wertstoffhof fährt auch Felicitas Lehr mit den 130 Plakaten der Grünen, die im Stadtgebiet hingen. Allerdings geht sie an einen anderen Container. Die Plakate der Grünen sind die einzigen, die komplett aus Pappe sind. Sogar die Kabelbinder sollen wiederverwendbar sein, betont Lehr, die früher hauptberuflich Abfallberaterin bei der Stadt war und selbstredend Wert auf echte Kreislaufwirtschaft legt. Die Pappplakate sehen auf den ersten Blick genauso aus, wie die Hohlkammerplatten der anderen Parteien. „Sie sind witterungsanfälliger“, so die Erfahrung von Lehr, der es wichtig war, so wenig Müll wie nur möglich zu produzieren mit dem Wahlkampf. Ob die Pappplakate teurer oder billiger als die Kunststoffvariante sind, weiß sie nicht. „Ich habe noch nie Plastik bestellt“, versichert die Grüne.