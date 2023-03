Auch wenn der Frühling sich noch nicht so recht durchgesetzt hat und sich die Sonne aktuell leider nur sehr sporadisch zeigt: Die Pflanzen im Garten verlangen schon jetzt ihre Zuwendung. Was sollten und können Sie jetzt in Ihrem Garten tun? Was kann bereits gepflanzt, was ausgesät oder geschnitten werden? Was gibt es zu beachten, falls der angedrohte Frost noch einmal zuschlägt? Und warum sind blühende Wiesen so wichtig für die Umwelt?

Dass André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamt, ein Freund von Blühpflanzen ist, ist in Pirmasens nicht zu übersehen. Es ist ihm ein Anliegen, seine Begeisterung und die Philosophie dahinter nicht nur in den Beeten der Stadt zu verankern, sondern sie auch den Gartenbesitzern näherzubringen. Die Rasenfläche in eine Blühwiese zu verwandeln, sei ein guter Ansatz, Farbe und Leben in einen Garten zu bringen, meint Jankwitz und ergänzt. „Dafür ist jetzt im Frühling genau die richtige Zeit.“ Im Vergleich zu dem aufwändigen Rasen sei eine Blumenwiese wesentlich einfacher zu pflegen und trage gleichzeitig zu einer höheren Artenvielfalt bei den Insekten bei. Das Garten- und Friedhofsamt der Stadt stellt dafür hochwertige Samen und die wertvolle Tipps zur Umsetzung zur Verfügung.

Essbare Pflanzen seien ebenfalls dekorativ – und wohlschmeckend noch dazu. „Auch wenn es für Salate und andere Gemüsesorten noch zu früh ist, kann man viele Kräuter jetzt durchaus bereits pflanzen oder vorziehen“, erklärt Jankwitz. In Stauden- und Gräserbeeten sollte spätestens jetzt der Rückschnitt erfolgen, Obstbäume gedüngt werden.

Gartensprechstunde

Am kommenden Mittwoch, 29. März, beantwortet der Leiter des Pirmasenser Garten- und Friedhofsamtes, André Jankwitz, zwischen 11 und 12 Uhr die Fragen der RHEINPFALZ-Leser. Sie erreichen ihn in dieser Zeit telefonisch unter der Nummer 06331 8004-21.

Sollten Sie in dieser Stunde keine Zeit haben, formulieren Sie Ihre Fragen gerne vorab schriftlich und schicken Sie uns diese als E-Mail an redpir@rheinpfalz.de.