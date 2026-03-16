Marcel Reif blickt in einem Interview auf seine Jugend in Kaiserslautern zurück – und den Erzrivalen FKP. Der Sportjournalist ist am 18. März zu Gast im Forum Alte Post.

Herr Reif, was verbinden Sie mit Pirmasens?

Das war unser Erzrivale. Immer. Als ich in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern Fußball gespielt habe, gab es nur einen echten Gegner und das war der FKP. Die Finalspiele gegen Pirmasens waren bis in die A-Jugend der Höhepunkt des Jahres. Damals, in den 1960er Jahren, ging es noch um den Bundesligaaufstieg der beiden Vereine. Die Entscheidung zwischen Kaiserslautern und Pirmasens war ganz knapp.

Seither hat sich einiges verändert ...

Das wette ich. Aber vieles bleibt ja in der kindlichen Erinnerung. Und genau die hat auch etwas mit Heimat zu tun. Heimat lebt von der Erinnerung, das ist nicht nur ein Fleck auf der Landkarte.

Ist der Sport für Sie Heimat?

Der Sport war sicher ein wichtiges Bindeglied. Mein ganzes Leben ist vom Sport bestimmt worden. Ich habe irgendwann mal gesagt: „Das ist doch nur Fußball.“ Heute weiß ich, dass ich da gelogen habe. Es war nicht nur Fußball, sondern es war DER Fußball, der mein ganzes Leben bestimmt hat, ökonomisch, aber auch durch die Bindung zu den Menschen und die verschiedenen Örtlichkeiten. Wobei ich mit letzteren normalerweise wenig anfangen kann.

Was denken Sie, warum das so ist?

Als junger Mensch lebte ich in Schlesien, Warschau, Israel, Kaiserslautern, dann Mainz, Köln, später Zürich, heute München. Wenn ich Heimat immer verortet hätte, dann wäre ich ja ständig entwurzelt worden. Das wäre furchtbar gewesen. Heimat ist da, wo die Erinnerungen sind und heute ist sie da, wo die Menschen sind, die mir etwas bedeuten.

Welche Rolle spielt dabei Kaiserslautern?

Ich betrachte Kaiserslautern und die Pfalz, in der ich meine frühe Kindheit verbracht habe, als Provinz. Wobei das für mich noch nie ein Schimpfwort war – es steht für angenehm, überschaubar und behütet. Gerade als junger Mensch, wenn alles in Bewegung ist, hat man gern eine Sicherheit und Geborgenheit. Deswegen habe ich zu Kaiserslautern wohl einen stärkeren geografischen Bezug, als zu anderen Städten, in denen ich gelebt habe. Wenn ich das Wort Pfalz höre, rührt das bei mir etwas an.

Sie sind Gast der Gesprächsreihe über Heimat in Pirmasens. Warum ist das Thema für Sie wichtig?

Nehmen Sie die Migrationsdebatte, die gerade auf so vielen Ebenen geführt wird. Heimat ist das Fundament, auf dem man darüber nachdenken kann, was auf der menschlichen Ebene passiert. Denn es kommen Menschen, die keine Heimat haben, die ihre Heimat verloren haben oder sie verlassen müssen. Das Thema berührt mich und wenn mich jemand danach fragt, führe ich gern ein Gespräch darüber.

Bei der Veranstaltung soll es die Möglichkeit zum Austausch mit dem Publikum geben. Warum ist das wichtig?

In unserem Land verschwindet die Debattenkultur zunehmend. Man kann nicht mehr anständig streiten, ohne dass man sofort in ein Lagerdenken verfällt und mit dem Finger zeigt: „Du bist ein schlechter Mensch, wenn Du nicht meiner Meinung bist.“ Ich diskutiere gerne und ich streite mich gerne. Ich muss die Meinung des Anderen nicht übernehmen oder teilen. Für mich ist das ein Grundpfeiler der Demokratie, dass man sich streitet und am Ende eine Mehrheitsmeinung findet. Diese sollte man mittragen und nicht in eine Lagerhaltung verfallen, die dann die Gesellschaft permanent spaltet.

Was war früher denn bei den Debatten anders?

Es gab einen anderen Respekt. Ich glaube, dass die Entwicklung der sozialen Medien eine Pseudo-Anonymität schafft. Die Menschen, die anonym aus dem Hinterhalt schreiben, verschieben die Grenzen gewaltig. Ich habe kein Problem damit, wenn sich jemand mit mir streitet und mich beleidigt, solange er es mir ins Gesicht sagt. Dann kann ich zurückbeleidigen und wir können uns streiten. Aber nicht aus dem Hinterhalt, das ist lebensgefährlich für Demokratien. Da das gerade weltweit passiert, muss es einen gemeinsamen Nenner geben.

Was gehört zu einer guten Debatte?

Wir müssen uns nie alle zu einem Thema in den Armen liegen, aber wir müssen die Meinung des Anderen anhören und sie respektieren. Es ist eine Verpflichtung, mit der Freiheit anständig umzugehen. Bei antiken Philosophen kann man nachlesen: Es geht nicht nur um die Freiheit „wovon“, sondern auch um die Freiheit „wozu“. Diese Verpflichtung gilt auch für den Umgang mit der Heimat.

Die Veranstaltung

Am Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, ist die Schriftstellervereinigung „Poets, Essayists, Novelists“, kurz PEN, zu Gast in der Alten Post. Sportjournalist Marcel Reif, Bestseller-Autorin Lucy Fricke und PEN-Sprecher Deniz Yücel wollen mit dem Publikum über die Frage diskutieren: „Ist das noch/schon mein Land?“ Die Moderation übernimmt der Journalist Mladen Gladic aus Pirmasens. Kostenlose Eintrittskarten gibt es im Forum Alte Post oder im Internet (www.ticket-regional.de). Die Reihe tourt mit unterschiedlichen Podiumsteilnehmern durch Rheinland-Pfalz. In Pirmasens präsentiert die Stadtbücherei in Kooperation mit dem Kulturamt die Diskussionsrunde.