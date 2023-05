Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um herauszufinden, woher die Popularität unserer traditionellen Weihnachtslieder kommt, wie ihre Geschichte ist und ob auch neue Weihnachtslieder an diese Beliebtheit heranreichen, hat sich Steffi Sieber an vier Orte begeben, wo diese gepflegt werden – an die Musikschule, die Schule, in die Welt des Chorgesangs und in die Kirche.

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören in unserem christlich geprägten Kulturkreis als fester Bestandteil die bekannten Weihnachtslieder. Kaum jemand möchte den Heiligen Abend ohne „Stille