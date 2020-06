Mit großem Tamtam hat die Stadt kürzlich verkündet, dass sie Touristen anlocken will. Dafür wurden sogar extra kleine Videofilme produziert. Aber was erwartet die Gäste, wenn sie sich tatsächlich auf nach Pirmasens machen? Ein paar Gedanken zu Tourismus und Stadtmarketing.

Keinem geringeren als dem Dichterfürsten Johann Wolfgang Goethe wird nachgesagt, dass er den Augenblick aufgefordert haben soll zu verweilen, weil er so schön sei. An dieser Überlegung haben die Verantwortlichen für Stadtmarketing, Beigeordneter Denis Clauer und Marketing-Tausendsassa Rolf Schlicher, offenbar Gefallen gefunden. Warum für Neues werben, wenn das Vergangene doch so schön war.

Ein Armutszeugnis

Aber mal Spaß bei Seite: Es ist ein Armutszeugnis, das vor dem Alten Rathaus ein Banner auf eine Ausstellung aufmerksam macht, die am 3. Mai enden sollte. Wie sollen Touristen erahnen, dass die Schau verlängert wurde. Ein Einzelfall? Mitnichten. Seit Monaten wirbt ein großes Plakat in der Nähe des Exe für ein Konzert, das irgendwann mal für 4. April geplant war. Unweit davon hängen zig Plakate in der Kaufhalle, die ebenfalls für Veranstaltungen werben, die wahlweise ausgefallen sind oder teils schon über ein Jahr her sind. Ob das als kreatives und ideenreiches Stadtmarketing durchgeht? Was sollen Touristen denn denken, wenn sie diesen veralteten Kram sehen? Etwa: Willkommen in Pirmasens, gönnen sie sich eine Auszeit – genau wie unser Stadtmarketing ...

Ganz nett

Wobei das ja nicht ganz untätig ist, immerhin wurden ja unlängst drei Werbefilmchen präsentiert, in denen Pirmasens zumindest am Rande vorkommt. Die Clips sind ganz nett, aber auch nicht mehr. Sie sind letztlich eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger pompösen Fotos mit mehr oder weniger pompöser Musik unterlegt. Ähnlich durchschnittliche Filme gibt es auch von anderen Urlaubsregionen in der Pfalz. Ob diese 90-Sekunden-Clips wirklich Touristen anlocken?

Clever war es auf jeden Fall, potenzielle Gäste auf die Homepage der Südwestpfalz-Touristik zu verweisen und nicht auf die Internetpräsenz der Stadt Pirmasens. Es gibt im Internet wahrlich nur wenig trostlosere Orte, als www.pirmasens.de.

Um Längen professioneller

Der Auftritt der Südwestpfalz-Touristik ist da um Längen professioneller und ansprechender. Wobei es etwas seltsam anmutet, dass dort direkt auf der Startseite mit Pizzakartons für den Abholservice von Gastronomen im Landkreis geworben wird. Als hätte die Südwestpfalz kulinarisch nicht noch ganz anderes zu bieten.

Eine Genussregion?

Warum ist eigentlich bislang niemand auf die Idee gekommen, die Region professionell als Genussregion zu vermarkten? Es gibt ja hier nicht nur einen Sternekoch, sondern etliche kulinarische Besonderheiten. Die Palette reicht von der Schokoladenmanufaktur in Rodalben bis zur gläsernen Wawi-Fabrik. Von der Parkbrauerei bis hin zur Hausbrauerei. Von den ganzen Selbstvermarktern mal ganz zu schweigen. Hier könnte die Stadt doch punkten – zumal das Thema Pfälzerwald in Kombination mit Genuss doch eine nahezu unschlagbare Kombination sein dürfte.

Und es müsste ja nicht höchsten kulinarischen Ansprüchen gerecht werden. Vor Jahren gab es in Pirmasens mal eine Grill-Meisterschaft. Die Stadt Neuwied lädt jährlich zum Currywurstfestival und tausende Gäste kommen. Der französische Wochenmarkt auf dem Exe könnte sicher noch ausgebaut werden. Oder eine ganz andere Idee: Wie wäre es, wenn Pirmasens zum größten Picknick in der ganzen Pfalz laden würde? Das Strecktal bietet hierfür doch beste Bedingungen.

Die Zwangspause als Chance nutzen

Die Corona-Zwangspause wäre doch eigentlich die ideale Zeit, um sich Gedanken zu machen, in welche Richtung das Stadtmarketing von Pirmasens entwickelt werden soll. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) rühmt gerne, oft und ausführlich das Kreativitätspotenzial in Pirmasens. Schade, dass davon in der Öffentlichkeit oft nur so wenig zu sehen ist.

Das schlechte Image, das Pirmasens vielerorts hat, hat die Stadt nicht verdient. Allerdings müssen sich die Verantwortlichen auch sagen lassen, dass es bisweilen scheint, als hätten die Akteure resigniert oder seien schlicht der Aufgabe nicht gewachsen, Pirmasens in ein besseres Licht zu rücken.

Ihre Meinung ist gefragt