Zufriedene Gesichter bei der VR-Bank Südwestpfalz: Die Bankvorstände Paul Heim und Michael Knecht haben am Mittwoch die Zahlen für 2022 präsentiert. Corona und Ukraine-Krieg zum Trotz hat sich die Genossenschaftsbank gut behauptet.

Was macht die VR-Bank Südwestpfalz, um ihre Geldautomaten zu sichern?

Gerade erst am Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Fischbach gesprengt.