Glück ein mehrdeutiger Begriff. Fakt ist, dass jeder diesen Zustand auf seine eigene Art erlebt. Die RHEINPFALZ hat sich umgehört, was die Pirmasenser glücklich macht.

„Glück ist für mich, gesund zu sein, denn Gesundheit kann man nicht kaufen“, findet Doris Kaiser . Für sie ist es aber auch Glück, in der heutigen Zeit Arbeit und damit eine sinnvolle Beschäftigung zu haben, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann, wie sie weiter berichtet. „Für eine gewisse Zeit glücklich bin ich auch, wenn ich mich mit guten, langjährigen Freunden treffe und etwas Schönes mit ihnen mache“, so Kaiser.

Zwei Kinder hat Sascha Müller . Für ihn bedeutet Glück als Vater damit vor allem, dass es den Kindern und seiner Frau gut geht, dass sie gesund sind und es ihnen an nichts mangelt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. „Wenn man Kinder bekommt, bewertet und definiert man Glück eben anders als früher“, sagt Müller.

„Jeden Tag gesund aufwachen“

Elke Leidheiser geht seit 35 Jahren mit ihrer Freundin Lucie durch dick und dünn. Für sie bedeutet Glück, gute Tage noch etwas schöner zu machen, indem sie mit der Freundin durch die Stadt schlendert, einen Kaffee trinkt und die Geschäfte in Pirmasens unsicher macht. „Wir gönnen uns damit hin und wieder eine kleine Auszeit vom Alltag, und in diesen Momenten bin ich wirklich sehr glücklich“, so Leidheiser.

Ihre Freundin Lucie Salters wiederum ist dankbar und glücklich, dass sie bislang jeden Tag gesund aufgewacht ist und hoffentlich auch weiter gesund bleibt. „Ich tue auch etwas dafür, indem ich mich beispielsweise viel bewege und so in meinem Alter fit bleibe“, so Salters.

„Glück ist, am Wochenende nicht zu arbeiten“

Glück bedeutet für Christine Wojtaler , als berufstätige Frau ein freies Wochenende und somit Zeit für ihre Familie zu haben. „Ich habe kürzlich den Arbeitgeber gewechselt und seitdem samstags frei. Früher musste ich am Wochenende arbeiten und hatte dann keine Zeit für meine Söhne Julian und Florian. Das, was ich jetzt habe, ist richtiger Luxus für mich“, so Christine Wojtaler. Als sie für unsere Umfrage auf der Straße angesprochen wird, macht sie mit ihrer Familie gerade einen Bummel durch die Pirmasenser Innenstadt und sieht richtig entspannt und zufrieden aus. „Ja, die Sonne scheint und ich habe meine Familie bei mir. Da bin ich gerade in diesem Moment sehr glücklich“, so die zweifache Mutter.

An der Universität eine Seminararbeit über Glück geschrieben hat Robin Wollny . Dafür hat er Texte des griechischen Philosophen Epikur gelesen und seine Auffassung von Glück erörtert. „Glück ist für Epikur innerer Friede. Mit seiner praxisbezogenen Lebenshilfe wollte er dem Menschen die Ängste nehmen, die ihn an einem unbeschwerten Leben hindern“, erklärt der junge Mann. Dementsprechend bedeutet Glück für ihn, dass er als Mensch autonom leben und seine Meinung frei kundtun kann. „Glück ist für mich, sich frei zu fühlen, in dem, was man macht“, versichert dann auch Robin Wollny.