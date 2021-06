Seit Mai steht auf dem Exerzierplatz, direkt neben dem Haupteingang zum Rathaus ein sonnengelber Automat. Mit dem will die Stadt die Artenvielfalt bei Insekten stärken. Das Ganze geht auf eine Initiative des Jugendstadtrats zurück. Wer will, kann im Automaten schnell und unkompliziert eine Saatgutmischung kaufen: 50-Cent-Münze einwerfen, am Griff drehen – und schon landet eine Mehrwegkapsel im Ausgabeschacht. Zur Wahl stehen zwei Arten von Saatgut, die das städtische Garten- und Friedhofsamt zusammengestellt hat: eine mehrjährige Blütenmischung, die sich vor allem für Garten- und Brachflächen eignet, sowie eine Mischung für einjährige und niedrigwachsende Blumen, gedacht für Balkon und Kübel. Das Gerät war früher ein Kaugummi-Automat und dient nun als Ausgabegerät für die Saatgut-Kaseln. Direkt neben dem Bienenfutter-Automaten gibt es einen Briefkasten, in dem die Kapseln zur neuen Befüllung zurückgegeben werden können. Mit dem Erlös will die Stadt Saatgut nachbestellen. Ziel ist es, dem Insektensterben entgegenwirken und durch kleine Blühoasen in der Stadt Nahrungsquellen für Insekten zu schaffen.