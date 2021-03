Einzelhandel und Gewerbe können Kunden derzeit nur mit vereinbartem Termin empfangen. Bei diesen Treffen dürfen lediglich die Angehörigen eines Hausstandes das Geschäft betreten. Die Kontaktdaten werden erfasst, und jeder muss eine Maske tragen.

Seit die neue Allgemeinverfügung bekannt wurde, haben viele Geschäftsinhaber beim Ordnungsamt angerufen, um nachzufragen, was nun genau gilt und wie das „Click and Meet“ funktioniert. Das berichtet die Stadt. Ordnungsamtsleiter Steffen Schmitt informiert, dass Kunden nicht nur telefonisch oder per E-Mail Termine vereinbaren können: Wenn ein Laden frei ist, kann man auch direkt am Eingang, zum Beispiel über einen QR-Code, den Termin buchen. Warteschlangen dürfe es dabei aber nicht geben.

Die Händler müssen sicherstellen, dass ihre Kunden das Geschäft nicht eigenmächtig betreten. Die Erfassung aller Kontaktdaten soll dem Gesundheitsamt im Fall einer Covid-19-Erkrankung die Nachverfolgung der Infektionsketten erleichtern. Schmitt betont, dass die Kunden „zu vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben verpflichtet sind“. Gleichzeitig müssten Gewerbetreibende prüfen, ob die Daten vollständig sind. Die Namenslisten müssen vier Wochen aufbewahrt und auf Verlangen dem Gesundheitsamt übergeben werden, erklärt die Stadtverwaltung.

Auch der Einhaltung der Maskenpflicht kommt demnach große Bedeutung zu. „Jeder Betreiber muss eigenverantwortlich sicherstellen, dass die rechtlich bindenden Vorgaben des Landes erfüllt werden“, sagt Ordnungsamtsleiter Schmitt. Die Mitarbeiter seines Fachbereichs prüfen nach seinen Worten die Einhaltung der Allgemeinverfügung „mit stichprobenartigen Kontrollen“.

