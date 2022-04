Ab Sonntag treten in Rheinland-Pfalz weitreichende Lockerungen in Kraft. Die meisten Corona-Schutzregeln entfallen. Was ist künftig wieder erlaubt? Welche Schutzmaßnahmen bleiben bestehen? Ein Überblick.

Arbeitsquarantäne

Symptomfreie Beschäftigte können nach vorheriger Absprache mit den Arbeitgebern unter Einhaltung strenger Maßnahmen (FFP2-Maskenpflicht) an die Arbeitsstätte zurückkehren. Kontakte sind auf ein notwendiges Mindestmaß zu reduzieren.

Maskenpflicht

Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards entfällt im Einzelhandel, allerdings bleibt die Maskenpflicht es in folgenden Bereichen noch vorgeschrieben:

In allen medizinischen Bereichen wie in Kliniken oder ärztlicher Behandlung gilt die Maskenpflicht. In allen Seniorenstiften gilt zum Schutz der besonders vulnerablen Gruppen die Maskenpflicht. Im öffentlichen Personennahverkehr (etwa Bus- und Bahnverkehr) gilt die Maskenpflicht.

Schulen

In Schulen gilt weiterhin zwei Mal wöchentlich das anlasslose Testangebot für Schülerinnen und Schüler sowie für das Personal. Nach Auftreten eines Infektionsfalles muss sich die gesamte Lerngruppe für fünf aufeinanderfolgende Schultage selbst testen.

Kindertagesstätten

In Kitas gilt die anlassbezogene Testpflicht. Das bedeutet, dass nach einem Infektionsfall für alle Kontaktpersonen eine Absonderungspflicht besteht. Die betroffenen Kinder und Erwachsenen können erst wieder in die Kita zurückkehren, wenn sie sich zehn Tage abgesondert haben oder vorher nach fünf Tagen mit einem Antigen-Schnelltest einer zertifizierten Teststelle „freigetestet“ haben.