Mit mehreren Projekten will Pirmasens die Lebensqualität auf dem Horeb und in der Innenstadt verbessern. Um Platz für Neues zu schaffen, müssen alte Gebäude abgerissen werden.

Durch sogenannte Stadtentwicklungskonzepte sollen die Probleme in der Pirmasenser Innenstadt und auf dem Horeb gelöst und die Lebensqualität verbessert werden. Das betonte Michael Noll vom Stadtplanungsamt bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Konkret sollen vier neue Projekte in im Zentrum und zwei auf dem Horeb in Angriff genommen werden.

Doch solche Vorhaben, darunter Abrisse und Neubauten kosten viel Geld. Noll nannte zwei Beträge: rund neun Millionen Euro für die Innenstadt, weitere knapp 14 Millionen Euro für den Horeb. Solche Summen kann das notorisch klamme Pirmasens nicht nach Herzenslust ausgeben. Deshalb bewirbt sich die Stadt um Städtebauförderungen des Bundes und des Landes. Klappt alles, werden beide Beträge zu 90 Prozent gefördert. Aus der Stadtkasse müssten dann „nur“ noch rund 900.000 Euro (Innenstadt) und etwa 1,4 Millionen Euro (Horeb) beigesteuert werden.

Kostspielige Neubauprojekte

Auf dem höchsten Pirmasenser Berg sind kostspielige Neubauprojekte geplant. Zum einen soll der Wohnblock in der Horebstraße 80 bis 82 abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Gebäude gehört der Bauhilfe, die ihre Überlegung eines Verkaufs laut Noll verworfen hat. „Eine Sanierung lohnt sich nicht – ein Neubau ist wirtschaftlicher“, erklärte der Stadtplaner. Das neue Gebäude soll die gleichen Kapazitäten bieten wie das bisherige. Heißt: vier Stockwerke mit insgesamt 26 Wohnungen. Um den Wohnblock seien Stellplätze sowie Frei- und Grünflächen geplant, berichtete Noll.

Zum anderen soll auch die Johanneskita an der Ecke Luisenstraße/Dankelsbachstraße durch einen Neubau ersetzt werden. Dieses Projekt kam überhaupt nur in Betracht, weil die Kirche der Stadt anbot, ihr Grundstück für diesen Zweck zu verkaufen. Ganz entscheidend ist, dass dadurch das Betreuungsangebot im Schnittstellenbereich zwischen Horeb und Innenstadt verbessert werden soll. Bereits im Dezember berichtete Oberbürgermeister Markus Zwick von einer Unterversorgung in diesem Bereich. Aktuell bietet die Johanneskita Platz für 115 Kinder. Perspektivisch soll die Kapazität auf 170 Plätze anwachsen. In dem neuen Gebäudeblock soll sich zudem das Quartiersbüro ansiedeln.

Urbanes Quartier am Höfle-Eck

Die Projekte in der Innenstadt zielen zum Großteil auf die Aufenthaltsqualität ab. So soll etwa die Fußgängerzone durch Begrünung, Beleuchtung und neues Mobiliar aufgewertet werden. Zudem soll dort ein Zufahrtsschutzkonzept erstellt und umgesetzt werden.

Außerdem soll am ehemaligen Kaufhallen-Areal, das jüngst in Höfle-Eck umgetauft wurde, ein Quartiersplatz entwickelt werden. Dafür muss das ehemalige Kino in der Schlossstraße 15a abgerissen werden. Durch den neuen Platz soll mit der Stadtbücherei, die auf einem Grundstück neben dem Höfle-Eck in einen Neubau ziehen soll, sowie dem Schuhstadt-Café und dem 24/7-Markt der Wasgau ein modernes, urbanes Quartier entstehen, berichtete Stadtplaner Michael Noll.

Mehr Grün rund ums Jugendhaus

Auf der städtischen Agenda steht auch weiterhin das neue Jugendhaus in der Joßstraße – genauer gesagt die Freiflächen drumherum. Das aktuell stark sanierungsbedürftige Areal zwischen Jugendhaus und Jugendherberge soll in einen multifunktionalen, barrierefreien Erlebnis- und Begegnungsort verwandelt werden, so Noll. Dieses Ziel soll unter anderem durch Grünflächen und Spielplätze erreicht werden.

Michael Noll kündigte an, dass die Stadt das Grundstück in der Exerzierplatzstraße 4 bis 6 kaufen will. Das sei nötig, um die ehemalige Stadtkasse, die seit Jahren leer steht, rückbauen zu können. Das Gebäude ist nicht mehr sanierbar und soll entfernt werden, um Platz für einen Neubau zu schaffen. „Die Fassade ist aber wirklich schön und soll im Groben beibehalten werden“, sagte Noll. In den Neubau sollen Teile der Verwaltung ziehen, um diese rund um den Exerzierplatz und das Rathaus weiter zu zentralisieren.

Der Hauptausschuss stimmte der Beantragung der Städtebauförderung für Horeb und Innenstadt einstimmig zu. Die finale Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am 15. Juni.