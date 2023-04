Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

20 Millionen Euro will Wakol in den Standort Winzeln investieren. Der für Produktion und Logistik zuständige Geschäftsführer von Wakol, Steffen Acker, berichtet im Interview, was genau geplant ist und wie das Unternehmen mit den Beschwerden der Anwohner umgehen will.

Was plant Wakol auf der Erweiterungsfläche?

Unsere Erweiterungspläne beziehen sich auf eine Logistikerweiterung und den Ausbau der Werksinfrastruktur. Darunter ist die Anbindung