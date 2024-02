Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft worden und auch hierzulande stellt sich die Frage, ob die „Alternative für Deutschland“ überhaupt eine Partei mit demokratischen Werten ist. Ein mögliches Verbot der Blauen ist derzeit in aller Munde. Was sie davon halten, haben wir Menschen aus der Region gefragt.

Ein Verbot der AfD ist für Lutz Küchler nicht angebracht, da man dadurch Protestwähler zu anderen Protestparteien treibt, wie er findet. „Besser wäre es, die