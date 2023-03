Frauen investieren ihr Geld anders als Männer. Keineswegs schlechter, aber vorsichtiger, sagt die Pirmasenser Finanzexpertin Dagmar Stock. „Sie gehen Risiken bewusster ein“, so ihr Fazit. Zum Internationalen Frauentag erzählt sie von ihren Beobachtungen und gibt Tipps, wie sich Neueinsteigerinnen an das komplexe Thema Finanzen wagen können. Unter anderem rät sie, mehr über Geld zu reden. Das werde in Deutschland oft negativ bewertet. Doch Stock sagt: „Geld ist nicht gut oder schlecht. Geld ist neutral – und wichtig.“ Am Ende gehe es darum, dass Frauen für sich und ihre Kinder vorsorgen. Denn noch etwas macht Stock unumwunden klar: „Ein Mann ist keine Altersvorsorge.“

Hier geht’s zum ausführlichen Bericht.