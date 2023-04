Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die frühere Filiale der Volksbank Kaiserslautern im Ortsteil Winzeln steht seit dem Umzug der Bankautomaten in die Bottenbacher Straße nahezu leer. Ein Pult mit angekettetem Kugelschreiber und ein Flachbildfernseher in der Ecke des Raumes in der Flurstraße erinnern an frühere Tage. Doch es ist noch Leben im Haus.

Die Immobilie in der Flurstraße diente wie berichtet bis April 2020 als Außenstelle der Volksbank Kaiserslautern, die nun samt Automaten an einem gemeinsamen Standort mit der Sparkasse