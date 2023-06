Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eines der Häuser in Pirmasens mit einem hohen Wiedererkennungswert. Wer schon mal in der Arnulfstraße Richtung Winzler Straße unterwegs war, dem sind wahrscheinlich die großen Hundepoträts an einem Gebäude aufgefallen. Wie es dazu kam und welche Botschaft vermittelt werden soll, hat Hausbesitzer Robert Heringer der RHEINPFALZ erzählt.

Das erste Bild an Heringers Hausfassade entstand 2014. Zu diesem Zeitpunkt fanden Renovierungsmaßnahmen am Gebäude statt, weshalb bereits ein Gerüst aufgebaut war. Schon