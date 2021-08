Während Könige und Kaiser sich mit Kronen schmücken dürfen, geht es in Demokratien deutlich weniger prunkvoll zu. Immerhin: Der Pirmasenser Oberbürgermeister kann zu besonderen Anlässen seine Amtskette anziehen. Die wurde von einem Bürger bezahlt.

Ein Symbol von Würde und Verpflichtung: Zu ganz besonderen Anlässen tragen Stadtoberhäupter Amtsketten, die sonst sicher verwahrt in einem Safe ihr Dasein fristen. Diese mitunter sehr schweren und auch wertvollen Ketten sollen die Würde und die Verpflichtung des Amtes verdeutlichen. Verglichen mit anderen Amtsketten in Deutschland ist die aktuelle Amtskette der Pirmasenser Oberbürgermeister mit 57 Jahren noch relativ jung.

Ein Geschenk eines Schuhfabrikanten

Nur fünf Jahre vor seinem Tod hat der Pirmasenser Schuhfabrikant Gustav Rheinberger 1963 die Amtskette gestiftet. Anlass war die 200. Wiederkehr der Stadtrechte, wie es von Seiten der Stadtverwaltung heißt. Eine entsprechende Widmung hat der Pirmasenser Ehrenbürger eingravieren lassen. Gefertigt wurde das Schmuckstück von Goldschmiedemeister Ludwig Volk in 480 Arbeitsstunden. Mit 1,20 Metern Länge und 900 Gramm Gewicht wirkt die Kette nicht nur imposant, sondern in ihrer Ausführung auch filigran.

935er Silber, 18 Karat Gold

Die Glieder bestehen nach Angaben von Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadt Pirmasens, aus massivem 935er Silber, die Inletts sogar aus 18 Karat Gold. Vier kleine Wappen stehen dabei für die Pirmasenser Stadtgeschichte. Zu sehen sind neben dem landgräflichen Schloss das 1771 erbaute Rathaus sowie Schuhmachermeister Hans Sachs und Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Gefasst ist die Kette mit dem Wappen des Landes Rheinland-Pfalz, darunter hängt das Pirmasenser Stadtwappen. Auf dessen Rückseite ist eine Stadtansicht von Südwesten aus dem Jahr 1796 eingraviert. Das Besondere: Der Deckel lässt sich öffnen. Das kleine Büchlein aus Pergamentpapier, in dem die Namen aller Pirmasenser Bürgermeister von 1763 bis 1963 vermerkt sind, existiert leider nicht mehr.

„Die Amtskette trägt der Pirmasenser Oberbürgermeister in der Regel nur zu ganz besonderen Anlässen, darunter etwa der Amtseinführung“, erklärt Maximilian Zwick. Am 30. April 2019, bei der Ernennung zum Oberbürgermeister, hatte Bernhard Matheis seinem Nachfolger im Amt, Markus Zwick, das Symbol um den Hals gelegt. Dies war bislang der einzige offizielle Anlass, zu dem der amtierende Oberbürgermeister die Kette trug. Vorgänger Matheis, der 16 Jahre an der Spitze der Stadt Pirmasens gestanden hat, kam allein schon aufgrund seiner langen Amtszeit deutlich öfter zum Zug. Anlässlich des Festaktes des 250. Stadtjubiläums wurde er samt Kette mehrfach von der Presse fotografiert.

Kette wird sicher aufbewahrt

Jakob Schunk, der erste Nachkriegs-Oberbürgermeister, trug die damalige Amtskette wiederum bei der Unterzeichnung der Gründungsurkunde zur Städtepartnerschaft zwischen Pirmasens und Poissy im Jahr 1965 sowie zur Eröffnung der Internationalen Messe für Schuhfabrikation in Anwesenheit des damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier. Wie viel die aktuelle Amtskette gekostet hat, ist nicht mehr bekannt. Fest steht, dass das einzigartige Schmuckstück an einem sicheren Ort im Rathaus auf seinen nächsten Einsatz wartet.