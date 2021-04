Es tut sich was hinter der Villa Loeser. Die zuletzt Peter Kaiser gehörenden Fabrikhallen sind abgerissen. In den nächsten Tagen wird die Erschließungsstraße für ein kleines, neues Wohnviertel gebaut. 17 Häuser im Luxusbereich sollen entstehen.

„Alle Genehmigungen sind da. Wir starten demnächst mit der Baustraße“, freut sich der Unternehmensberater Frank Speiser, der als Projektleiter den Wohnpark mit entwickelt. Investor ist die Gemoro GmbH, die bereits die Villa Loeser saniert hat. Die wird vorläufig nicht verkauft und als Büro für die Vermarktung der Häuser dienen mit Musterküche und Bodenmustern, die sich die künftigen Käufer für ihre Häuser dort aussuchen können.

Im Pirmasenser Stadtrat sei ein städtebaulicher Vertrag zur Entwicklung des Geländes schon genehmigt worden. Von der Lemberger Straße aus wird das Gebiet über eine Sackgasse erschlossen, die einen Wendehammer erhält und nach Fertigstellung der Stadt übereignet werden soll, beschreibt Speiser das Prozedere. Entlang der noch namenlosen Straße werden 15 baugleiche Häuser entstehen sowie zwei individuellere Gebäude. Gebaut wird nach dem sehr strengen KfW55-Standard, der ein hohes Maß an Energieeinsparung garantieren soll. Geheizt werde mit Wärmepumpen, die derzeit wegen der klimaschädlichen Gas- und Ölheizungen immer öfter bei Neubauten verwendet werden sollen. Solarkraftwerke könnten ebenfalls auf die Dächer gesetzt werden, sofern der Kunde dies wünsche. Auf Wunsch werde außerdem ein Aufzug für die zweigeschossigen Bauten installiert. Im Innern werde jedes Haus ohnehin ganz individuell nach Kundenwunsch ausgebaut. Als Preis schwebt Lorenz, dem Vertreter der Gemoro GmbH, ein Betrag von 430.000 bis 485.000 Euro pro Haus vor. Die Häuser werden schlüsselfertig übergeben.

Bauhausstil passend zum Stadtbad gegenüber

Bei der Gestaltung haben Speiser und Lorenz den Bauhausstil passend zum gegenüberliegenden Stadtbad gewählt, das in den 1930er Jahren errichtet wurde. Unter anderem sind im Innern freischwebende Treppen vorgesehen. Das Internet soll über das Pirmasenser Unternehmen Tegro mit maximal möglicher Übertragungsrate garantiert werden.

Gemoro setzt bei dem Projekt auf den Wunsch von Kunden, die gerne in Pirmasens innenstadtnah wohnen wollen, aber trotzdem gleich im Grünen sind. Gegenüber führt ein Weg direkt an den Eisweiher und den dortigen Premiumwanderweg. „Das wird ein Prestigeobjekt“, meint Speiser. Mit der Vermarktung ist das Unternehmen „Wohlfühlhaus“ in der Blocksbergstraße betraut. „Es gibt viele Interessenten für die Häuser und mehrere sind bereits reserviert“, versichert der Unternehmensberater, der spätestens Ende 2022 die Häuser fertig übergeben will. Die Käufer seien nicht unbedingt Pirmasenser. Interesse werde aus Homburg, Landau und der Südwestpfalz bekundet. „Der Andrang von außen auf den Pirmasenser Immobilienmarkt ist fünfmal so groß wie früher“, so Speisers Beobachtung.

Die Akteure für den Wohnpark an der Villa Loeser sind für die Erschließung die Firma Peter Gross. Die Planungen kommen von den Büros Arnold und Partner Architekten, Thiele und Preiß. Die Statik macht das Pirmasenser Büro Hoffmann.