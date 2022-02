Mit einem großen Paket unter dem Arm auf dem Weg zur Post haben wir in dieser Woche Hannelore Buchheit getroffen. In unserem Spontaninterview hat sie uns nicht nur den Inhalt des Päckchens verraten und für wen es gedacht ist, sondern auch, warum ihr das Verschicken besonders Freude bereitet.

Sie sehen trotz des schlechten Wetters so glücklich aus...

Ja, ich freue mich trotz Regen, weil ich für meine Enkelin Paula ein schönes Paket bestückt habe. Das geht jetzt nach Leipzig, wo meine Enkelin studiert.

Hat sie Geburtstag?

Nein, das schicke ich ihr einfach so, weil ich ihr eine Freude machen möchte.

Und was ist da alles drin?

Ich denke immer so: Studenten haben grundsätzlich wenig Geld. Ich schicke ihr dann immer, ich nenne es mal „wertvolle“ Lebensmittel. Aber nicht nur Nahrungsmittel. Manchmal auch ein paar schöne Söckchen oder ein kleines Buch oder so. Naschereien sind manchmal auch drin, viele gesunde Dinge oder ein bisschen Kosmetik. Das mache ich sehr gerne, manchmal auch von namhaften Herstellern, die sie sich selbst nie kaufen würde. Heute habe ich so viel dafür eingekauft, dass gar nicht alles reingepasst hat. Das ist dann schon wieder für das nächste Paket.

Wie lange ist Ihre Enkeltochter denn schon in Leipzig und wie ist so der Kontakt?

Sie ist jetzt zwei Jahre dort und wir haben einen sehr guten Kontakt. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich sie getroffen. Da waren wir in Frankfurt eine kleine Shoppingtour machen und schön essen. Das war wieder schön.

Leben Paulas Eltern noch hier in der Region?

Nein, meine Tochter lebt schon 20 Jahre in Fulda, ist dort selbstständig und dort auch verheiratet. Ich bin gerne hiergeblieben. Ich habe hier ein Friseurstudio und bin gerne Pirmasenserin.