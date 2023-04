Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag wurde der neue thailändisch-buddhistische Tempel in der Lothringer Straße eingeweiht. 108 Buddhafiguren säumen das Grundstück neben dem früheren Kino in Niedersimten. Hunderte Buddhisten aus dem ganzen Saarland, der Pfalz und der Kurpfalz waren gekommen. Die Mönche gehen ab Montag für drei Monate in Isolation.

In den vergangenen Monaten hatte sich schon angekündigt, dass die Pläne für einen Freilufttempel neben dem früheren Kino Realität werden. Ein Buddha nach dem