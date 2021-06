Finanzielle Hilfe vom Staat als Rettungsanker, das war schon vor Corona ein Thema: Rund 7,2 Millionen Menschen haben zum Jahreswechsel 2018/2019 in Deutschland Leistungen der sozialen Mindestsicherung bezogen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der Leistungsempfänger bei 8,7 Prozent. In Pirmasens waren zu diesem Zeitpunkt 6405 Menschen als Hilfeempfangende registriert, wie die Daten der Regionalstatistik zeigen.

Damit lag die Quote hier bei 15,9 Prozent. Darin enthalten sind Hartz-IV-Empfänger, Asylbewerber, Menschen, die krank sind und deshalb nicht arbeiten können oder deren Rente nicht ausreicht, und die deshalb Sozialhilfe beziehen. Damit ist die Gesamtzahl der Empfänger gegenüber dem Vorjahr um 319 gesunken (minus 4,7 Prozent).

Bundesweit lebt damit fast jeder Elfte in Deutschland von staatlicher Hilfe. In Rheinland-Pfalz nahmen im jetzt ausgewerteten Zeitraum rund 287.600 Menschen und damit 7,0 Prozent der Bevölkerung (Vorjahr: 7,4 Prozent) Mindestsicherungsleistungen in Anspruch. Unter den 6405 Menschen, die in Pirmasens von Mindestsicherungsleistungen lebten, waren die meisten Hartz-IV-Empfangende. Die Statistiker zählten 5263 Menschen in dieser Bevölkerungsgruppe und damit 382 weniger als Ende 2017. Die Quote von 15,9 Prozent ist das 1,8-fache der Bundesquote. Und gäbe es so etwas wie eine Bundesliga der Mindestsicherung, dann läge Pirmasens auf Platz 386 hinter dem Kreis Unterallgäu in Bayern als Spitzenreiter, in dem nur 2,2 Prozent der Bevölkerung staatliche Hilfe zum Lebensunterhalt brauchen, aber noch vor Gelsenkirchen. Die Stadt belegt mit 22,3 Prozent den letzten Platz.

Das lag im Erhebungszeitraum aber nicht nur an der Arbeitslosigkeit und ihren Folgen: Zum einen weil zwar umgangssprachlich alle Langzeitarbeitslosen und deren Familienangehörigen im „Hartz-IV“-Topf landen, doch korrekterweise teilt sich der Empfängerkreis in Menschen, die Arbeitslosengeld II erhalten und solche mit Sozialgeld auf, das in diesem Falle Kinder und nichterwerbsfähige Angehörige erhalten. Wenn Väter oder Mütter arbeitslos sind, wirkt sich das über die Kinder also zusätzlich auf die Gesamtzahl aus: Der Statistik zufolge sank die Zahl der Alg-II-Empfänger von 4033 (Ende 2017) auf 3745 (Ende 2018). Sozialgeld wiederum bezogen zuletzt 1518, also 94 weniger als im Jahr davor.

Aber das ist – wie immer in der Statistik – eine Momentaufnahme aus bereits vergangenen und abgerechneten Zeiten. Die Zukunft hat aber schon begonnen: Vor Corona zeigte der bundesweite Trend dabei nach unten, weil die Beschäftigungszahlen stiegen und erreichten einen Tiefststand. Mit Corona wird die Nachfrage nach der Mindestsicherung wieder steigen, heißt die Prognose der Statistiker. Denn wer keinen Job hat, hat kein Einkommen und wer kein oder kaum Einkommen hat, der hat nur die Mindestsicherung. zds