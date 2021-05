Schriftsteller, Maler und Pädagoge: Das war der 1805 im böhmischen Oberplan geborene Adalbert Stifter. Nach ihm ist eine Straße im Pirmasenser Stadtteil Kirchberg benannt.

Der in Österreich lebende Stifter war einer der bedeutendsten Autoren des Biedermeier. Obwohl er mit einigen seiner Werke beachtlichen Erfolg hatte, litt er immer wieder unter Geldsorgen. Dass er seinen Lebensunterhalt mit der Feder in der Hand verdiente, lag unter anderem an Fanny Greipl, in die sich Stifter unglücklich verliebt hatte. Greipl reagierte nicht auf Stifters Werbebriefe. Daraufhin befielen diesen Selbstzweifel, die er mit Alkohol zu verdrängen suchte. Die Folge war, dass er sein mit gutem Erfolg gestartetes Studium der Rechte in Wien ohne Abschluss abbrechen musste.

Er konnte zehn Jahre vom Schreiben leben

Greipl heiratete einen Finanzbeamten und Stifter Amalia Mohaupt, die Tochter eines pensionierten Fähnrichs. Die beiden hatten jedoch finanzielle Probleme und

es kam immer wieder zu Pfändungen. Stifter, der als übermäßiger Esser und Trinker galt, arbeitete meist als Hauslehrer oder hatte kurzzeitige Anstellungen in Schulen oder einer Forstlehranstalt. Mit seinem Werk „Abdias“ gelang ihm 1842 der literarische Durchbruch, der Stifter auch materiell zunehmende Unabhängigkeit einbrachte. Knapp zehn Jahre konnte der häufig kranke Stifter von seiner Schreibkunst leben.

Doch dann kritisierte unter anderem der Dichter Friedrich Hebbel seine Werke scharf. Stifters Gesundheitszustand verschlechterte sich Ende der 1850er Jahre zunehmend. Mehrmals begab er sich wegen eines „Nervenleidens“ zu Kuraufenthalten. Die Arbeit an seinem historischen Roman „Witiko“ verzögerte sich zum Leidwesen seines Verlegers Gustav Heckenast und zog sich über mehrere Jahre. Schließlich konnte er seine Lehrtätigkeit nicht mehr ausfüllen und erhielt 1866 seine Pensionierung. Von den zunehmenden Beschwerden einer Leberzirrhose geplagt, nahm sich Stifter Ende Januar 1868 das Leben.

Nach Stifter sind zahlreiche Denkmäler, Museen, Kulturpreise, Schulen und Straßen benannt − Letzteres auch in Pirmasens.