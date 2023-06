Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Räumen der Hochschule findet sich ein Schatz: die weltweit größte Sammlung terrestrischer Algen. Die Organismen sind ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ein ambitioniertes Ziel, aber es ist zu schaffen, sagt Michael Lakatos, Professor an der Hochschule in Pirmasens und der Herr über die Algen.

Es blubbert in den Laborräumen in der Pirmasenser Hochschule. Lange Glasröhren, in denen grünliche oder bräunliche, oft gelartige Ablagerungen zu sehen sind. Auf der gegenüberliegenden