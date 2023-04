Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lukas ist ein ganz normaler Junge, der nichts lieber macht als Fußballspielen. Dass das und so vieles mehr jetzt nicht mehr geht, will und kann er aber nicht einfach so hinnehmen und geht einen Weg, den normale Jungs in seinem Alter – er ist neun Jahre alt – nicht unbedingt gehen: Er schreibt einen Brief an den Weihnachtsmann.

Lieber Weihnachtsmann,

D u wunderst Dich vielleicht, dass ich Dir schreibe. Ich, Lukas, neun Jahre alt, der Dir gleich zu Anfang etwas beichten