9150 Bürger wohnen in den sieben Pirmasenser Vororten. Im laufenden Jahr will die Stadt 8,45 Millionen Euro in Winzeln, Gersbach und Co. investieren. Mehr sei leider nicht drin, bedauert Bürgermeister und Finanzdezernent Michael Maas.

27 Millionen will die Stadt in diesem Jahr insgesamt investieren. Ein Großteil der Summe fließt in die Vororte, sagt Bürgermeister Michael Maas (CDU). Am Donnerstag informierte er die Mitglieder