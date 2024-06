Die von vielen Pirmasensern als „Hauptpost“ geschätzte Filiale im früheren Kaufhaus Moster wird am 5. August geschlossen. Die Postbank als Betreiber der Filiale macht ganz zu. Die Postdienstleistungen wie Pakete und Briefmarken wandern in die Filiale im früheren Kaufhaus Rupprecht am Schlossplatz. Was mit den Postfächern passiert, ist noch offen.

Im März 2001 hat die Deutsche Post im früheren Kaufhaus Moster an der Ecke Pfarrgasse/Hauptstraße ihre neue „Mittelpunktfiliale“ bezogen, in der von der Briefmarke