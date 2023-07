Der fortschreitende Klimawandel und Extremwetterlagen setzen dem Strecktalweiher zu. Momentan hat das Gewässer ein Problem mit Faden- und Netzalgen. Die Stadt versucht, diesen mit verschiedenen Maßnahmen entgegenzuwirken.

Der Strecktalpark hat sich als Naherholungsort in Pirmasens etabliert. Den Mittelpunkt des Landschaftsparks bildet ein künstlich angelegter Weiher. Das Gewässer enthält insgesamt rund 2300 Kubikmeter Wasser auf einer Fläche von knapp 3000 Quadratmetern bei einer Tiefe von 80 Zentimetern. Aktuell ist der Weiher jedoch mit einer grünen Schicht überzogen: Netz- und Fadenalgen bedecken die Oberfläche.

„Viele besorgte Bürger haben sich bereits aufgrund des Weiherzustandes bei uns gemeldet“, sagt Bürgermeister Michael Maas. Der Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens sei schon damit beauftragt, die Fadenalgen aus dem Wasser zu entfernen. Je nach Windstärke hätten die Algen den Weiher nach wenigen Tagen allerdings wieder bedeckt. Das läge unter anderem an den Algen, die sich im Schilf sammeln und durch den Luftstrom auf die Fläche getrieben werden.

Weiher droht, umzukippen

Grund für die Ausbreitung der Algen sei der fortschreitende Klimawandel. Der Strecktalweiher speise sich aus einer kleinen Quelle, die sehr vom Niederschlag abhängig sei, erklärt Maas. Gerade im Sommer sei das ein Problem. Höhere Temperaturen und ausgeprägte Dürreperioden führen dazu, dass sich Menge und Qualität des Wassers verändern. Algen treten vermehrt auf und der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt.

Maas nennt hier das Stichwort Eutrophierung. Darunter versteht man ein ungebremstes Wasserpflanzenwachstum – vor allem Algen – aufgrund eines Überangebots an Nährstoffen. Bei dem Vorgang sterben die Wasserpflanzen ab und sinken zu Boden. Hier werden sie von Mikroorganismen unter Sauerstoffverbrauch zersetzt. Das kann dazu führen, dass mehr Sauerstoff verbraucht wird, als durch andere Organismen produziert werden kann. Die Organismen, die ohne Sauerstoff nicht überleben können, sterben ab. „Es besteht die Gefahr, dass der Weiher umkippt“, sagt Maas und meint damit, dass Ökosystem im Weiher aus dem Gleichgewicht gerät.

Neben dem Herausfischen der Algen aus dem Strecktalweiher soll deshalb auch der im vergangenen Jahr installierte Sprudler verstärkt zum Einsatz kommen. Hauptzweck des Sprudlers ist die Anreicherung mit Sauerstoff und die Bewegung des Wassers. Bisher lief der Sprudler dreimal am Tag für je eine Stunde. Diese Zeit soll von nun an am Morgen erhöht werden. Das braucht natürlich einiges an Energie. 1,5 Kilowattstunden braucht der Sprudler pro Stunde und kann dafür in dieser Zeit 165.000 Liter Wasser umwälzen.

Trotz Verbots werden immer wieder Enten und Fische gefüttert

Ein weiteres Problem sei die Verschmutzung um den Strecktalweiher herum. Müll und Brotkrumen seien überall zu finden. „Das Füttern ist allerdings schädlich für die Tiere und das Habitat“, erklärt Maas. Die Enten und Fische zu verpflegen ist zwar inzwischen per Verordnung verboten und kann mit einem Bußgeld belegt werden. Trotzdem gibt es immer wieder Pirmasenser, die mit Brot im Strecktal zu sehen sind. „Unser Erfolg hängt also auch von dem Verhalten der Bürger ab“, sagt Maas.

Ähnliche Probleme wie am Strecktalweiher gebe es am Eisweiher. Dort ist allerdings eine Übung mit der Pirmasenser Jugendfeuerwehr in Planung, die durch den Einsatz von Pumpen das Wasser umwälzen soll. Eine solche Übung kann sich Maas für den Strecktalweiher nicht vorstellen. „Das würde die Grünfläche zu sehr schädigen“, sagt der Bürgermeister.