Selten war Eric Kunz so entspannt: „Mein Blutdruck hat sich normalisiert. Ich kann morgens ein bisschen länger schlafen, ins Schwimmbad oder in die Sauna gehen.“ Allerdings täuscht das „Dolce Vita-Feeling“; denn Familie Kunz muss aktuell um den Fortbestand ihrer Betriebe kämpfen. Seit Februar sind das Hotel in Winzeln und „Emil's Burgerei“ im Plub infolge der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit geschlossen.

„Ich gehe davon aus, dass mir am Jahresende eine halbe Million Euro in der Kasse fehlen werden“, sagt Eric Kunz. „Uns fallen die Großveranstaltungen weg, zum Beispiel Hochzeitsfeiern oder große Geburtstagsgesellschaften in der Alten Post und im Hotel, die Tagungen von Geschäftsreisenden und es fehlen die Touristen. Ein riesiges Spektrum, das weggebrochen ist und so schnell nicht aufgeholt werden kann.“

Nach Berechnungen könnte das Familienunternehmen bis etwa September überleben, wenn bis dahin komplett geschlossen wäre. Kunz jr. hofft jedoch, dass die Hotel- und Gaststättenbranche schon weitaus früher wieder für den Publikumsverkehr öffnen darf. Dass es erst mal wohl nicht mit Volldampf anläuft, ist für ihn auch klar. „Dann eben nur mit 30/40 Prozent Kapazität und anfänglich kleinerer Mannschaft.“

Kunz zeigt Verständnis für die Politik – aber nur bedingt

Er könne schon verstehen, dass die Politik einen Wieder-Öffnungstermin noch ein wenig hinauszögere, weil sie möglicherweise einen Run befürchtet, aber „man darf den Bogen nicht überspannen. Es geht nicht nur um uns als Gastronomen, es geht auch um unsere Mitarbeiter“. Die haben für den März noch ein fast normales Gehalt bekommen, weil Überstunden und Resturlaub abgebaut wurden. Jetzt im April seien 90 Prozent der 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das heißt dann gleichzeitig, dass sie nur 60 oder 67 Prozent des Nettogehaltes beziehen. „Es fallen die Sonn- und Feiertagszuschläge weg, ebenso die Trinkgelder. Da geht natürlich viel an Einkommen verloren und das macht mich betroffen, denn ich sehe mich im Moment auch nicht in der Lage, dies aufzustocken“, so Kunz. Er rechnet vor, dass ein Betrieb „wie unserer eine monatliche Kostenstruktur von 45.000 Euro hat, ohne Tilgungsleistungen. Das hält man nicht lange durch.“

Kunz wartet auf die Soforthilfe

Anträge auf Soforthilfe habe er inzwischen gestellt. Unterstützt werden er und alle anderen Branchen-Betriebe vom Dehoga-Landesverband Rheinland Pfalz. Dessen Präsident Gereon Haumann weist darauf hin, dass der gesamten Branche ein Sonderopfer abverlangt worden sei. „Unsere Betriebe bleiben bis auf weiteres geschlossen, wobei das schlimmste daran ist, ohne Nennung irgendeines Eröffnungsdatums.“ Der Verband fordere daher von Bund und Land ein umfassendes Maßnahmepaket. „Wir brauchen jetzt erst mal Liquidität und wenn wir die nur als Darlehen bekommen, steuerfreie Rückzahlungsmöglichkeiten.“ Und der dritte Schritt, eine Mehrwertsteuerreduzierung im Bereich der Gastronomie ist am Mittwochabend im Corona-Kabinett gegangen worden: Ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 wird die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf den sieben Prozent gesenkt. „Das ist ein gutes Konjunkturpaket, mit dem wir die aktuellen Schwierigkeiten ein bisschen kompensieren könnten“, kommentiert Kunz diesen Kabinettsbeschluss.

Eine weitere Hilfe, die auch eine Forderung von Dehoga war, stellt eine gestaffelte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes dar.

Es bleibt ein Wermutstropfen

Ein Wermutstropfen bleibe jedoch: Die Kredite, die die Betriebsinhaber aufnehmen müssen, um ihre Existenz zu sichern, würden im Endeffekt die Unternehmen für die nächsten fünf/sechs Jahre lähmen“, sagt Kunz, der als Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes Pirmasens weiß um die Folgen aus vielen Gesprächen. „Es gibt Kollegen, die haben fest damit gerechnet, dass wir am 1., 2. oder 3. Mai wieder öffnen können. Die sagen mir: Diesen Monat stehe ich durch, aber ich denke, wenn wir bis Juni geschlossen sein müssen, dann wird das für manche Betriebsinhaber schon ziemlich eng.“

Deswegen fragen sich Haumann und die gesamte Branche, warum „wir unsere Betriebe nicht unter den Kriterien öffnen dürfen, die auch für den Einzelhandel gelten. Eine Lösung wäre zum Beispiel Hotelübernachtungen ohne Frühstück zuzulassen; oder man vermietet nur Einzelzimmer, es sei denn es handelt sich um reisende Paare, die auch zuhause in Gemeinschaft leben. Man könnte auch Restaurants öffnen mit Zweierbesetzung an Tischen. Wenn auch der Mundschutz für den Gast nicht geeignet ist, ist er wohl für den Servicemitarbeiter geeignet. Wir haben den Stubenarrest geduldet, es bedarf aber dringend der zugelassenen Ausrückmöglichkeiten aus dem Stubenarrest, damit wir ihn noch möglichst lange mit gelockerten Bedingungen ertragen und akzeptieren.“

Die Branche kenne sich mit Hygiene aus

Laut Haumann und Kunz sollten Hygienevorschriften einer Öffnung der Betriebe nicht im Wege stehen. „Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie die Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt werden können“: Indem beispielsweise nur jeder zweite Tisch besetzt wird. Desinfektion auf den Zimmern machen „wir sowieso“. Haumann: „Wir sind doch die Branche, die am stärksten in Übung mit der Hygieneregel ist. Niemand kann Hygiene so gut wie die Gastronomie. Das sind Dinge, die brauchen wir nicht zu lernen. Da können andere von uns lernen.“