Er ist ein Stück gelebte Tradition und wurde von vielen schmerzlich vermisst: Der Neujahrsempfang der Stadt Pirmasens. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause, die mit einem digitalen Format überbrückt wurde, lädt die Verwaltungsspitze am kommenden Freitag, 13. Januar, wieder in die Festhalle ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Bereits ab 17.30 Uhr heißen die Mitglieder des Stadtvorstandes – flankiert von den landgräflichen Grenadieren – die Gäste willkommen. Bei seiner Ansprache wird Oberbürgermeister Markus Zwick auch die Neujahrswünsche an die Gäste übermitteln.

Wichtiger Baustein einer solidarischen Stadtgesellschaft ist das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. OB Markus Zwick nimmt den Neujahrsempfang zum Anlass, um drei Pirmasenser auszuzeichnen, die mit großem persönlichem Einsatz Solidarität in vorbildlicher Weise leben. Verliehen wird neben der Stadtehrenplakette in Silber auch zweimal die Landgrafenmedaille.

Meisterhaftes auf der Bühne

Auf der Bühne zeigen die amtierenden Vize-Europameister der Campus Dance School Auszüge aus ihrem Repertoire Die Leitung haben Max Mahr und Sarah El Hettak. Ebenfalls hochdekoriert ist Marlene Kriebel. Die mehrfache deutsche Meisterin gehört zu den besten rhythmischen Gymnastinnen Deutschlands. Die 24-Jährige zeigt dem Publikum eine Kür aus Bodenturnen, Tanz und Gymnastik. Musikalisch wird der Neujahrsempfang umrahmt von Stefan Ausfelder (39). Das Repertoire des in München und Pirmasens lebenden Gitarristen und Sänger umfasst zeitgenössische Singer-Songwriter-Musik und wird von Neuinterpretationen zeitloser Klassiker abgerundet.

Im Anschluss an den offiziellen Teil des Neujahrsempfangs stehen die Begegnung und der ungezwungene Austausch im Vordergrund – bei Wein, Bier, alkoholfreien Getränken und Laugenkonfekt. Für den Neujahrsempfang wurden rund 1 600 persönliche Einladungen verschickt. Ausdrücklich eingeladen sind nach Angaben der Stadtverwaltung aber auch alle interessierten Bürger, die keine Post aus dem Rathaus erhalten haben. Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen in fußläufiger Nähe zur Festhalle zur Verfügung. Besucher werden gebeten, beim Parken in umliegenden Straßen die Rettungswege und Einfahrten frei zu lassen.