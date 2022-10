Die Geschäfte des Schuhfilialisten Reno sollen wie bisher weitergeführt werden. Dies hat ein Sprecher der neuen Eigentümerin cm.sports GmbH bestätigt. Das Unternehmen hat mit seinem Kooperationspartner GA Europe das Reno-Filialgeschäft von der HR Group zum 1. Oktober erworben.

Die Osnabrücker HR Group hat Filialen in Thaleischweiler-Fröschen, Pirmasens und Zweibrücken. Was der neue Eigentümer plant, können Sie in unserem ausführlichen Artikel lesen.