Erich Weiss (CDU) nutzte in der Stadtratssitzung am Montag den Punkt „Anfragen der Ratsmitglieder“, um Frank Eschrich (Linke-Partei) für dessen Abstimmen in der jüngsten Bezirkstagssitzung zu kritisieren. Eschrich hatte dort gegen den Ausbau der Bundesstraße 10 gestimmt − was Weiss nicht passte. Eschrich wiederum sieht nun die Meinungsfreiheit beschnitten und spricht von Mafia-Methoden.

Weiss bat Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag in der digitalen Stadtratssitzung, er solle Eschrich seinen Fahrer zur Verfügung stellen, der dann mit Eschrich auf der Bundesstraße von Pirmasens nach Landau fahren solle. Immerhin habe Eschrich im Bezirkstag erklärt, er stimme gegen den Ausbau der B 10, weil er nicht wolle, dass dafür Wald abgeholzt wird. Zwar gebe es entlang der Strecke unter anderem Büsche und „saure Wiesen“, ließ Weiss wissen, jedoch keine Wälder, davon könne sich Eschrich bei der Fahrt dann selbst überzeugen. „Herr Eschrich weiß nicht, wovon er spricht“, sagte Weiss, der Vorsitzender der Bürgerinitiative „B10 – Vier Spuren jetzt!“ ist. Er legte Eschrich − der sich bei diesem Punkt aufgrund technischer Probleme nicht zu Wort melden konnte − nahe, künftig „sensibler zu argumentieren“. Der Oberbürgermeister sagte zu, er könne „Herrn Eschrich diese Frage stellen“ − ihm also die Fahrt im Dienstwagen anbieten.

Eschrich: „Fragerecht missbraucht“

Am Dienstag meldete sich nun Eschrich öffentlich zu Wort und warf Weiss vor, dieser habe in der Sitzung „das kommunale Fragerecht missbraucht“. Weiss habe ihn damit vorführen wollen, weil er sich als einziges Mitglied des Bezirkstags gegen „den autobahnähnlichen Ausbau der B 10 und der damit einhergehenden Zerstörung des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen“ ausgesprochen hatte.

Auch die Zusage des OB, ihm besagte Dienstfahrt anbieten zu wollen, kritisierte Eschrich. „Ich lasse mich weder von Erich Weiss noch von OB Markus Zwick vorführen und an den Pranger stellen. Das Schauspiel im Stadtrat verurteile ich zutiefst.“ Weiss’ und Zwicks Verhalten offenbare „eine Missachtung der Meinungsfreiheit und des Stadtrats“.

OB habe „Neutralität verletzt“

Dem Oberbürgermeister wirft Eschrich zudem vor, er habe „eindeutig die ihm als Verwaltungschef zugewiesene politische Neutralität verletzt“. Nachdem Weiss seine ungewöhnliche Anfrage vorgebracht hatte, hatte der OB erklärt, auch er habe Eschrichs Abstimmung und Argumentation im Bezirkstag „mit besonderer Verwunderung zur Kenntnis genommen“.

„Um unliebsame Ratsmitglieder und anderslautende Meinungen zum Schweigen zu bringen, ist offensichtlich jedes Mittel Recht“, schreibt Eschrich von einem „skandalösen Vorgang“, der „die beängstigende Geisteshaltung“ offenbare, „Andersdenkende mundtot zu machen“. Das gebe es bei der Mafia und in Diktaturen.