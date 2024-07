Wikinger, Ritter, Gaukler, Schmiede und Lederer schlagen am Wochenende, 20. und 21. Juli, ihre Zelte im Strecktalpark auf. Nach acht Jahren Pause findet dann in Pirmasens wieder ein Mittelaltermarkt statt. Und der idyllische Strecktalpark ist dafür wie geschaffen.

Sang- und klanglos war vor acht Jahren alles vorbei. Weder der damalige Ausrichter Mittelalter Kurzweyl noch die Stadtverwaltung hatten mitgeteilt, dass es keinen Mittelaltermarkt mehr geben wird. Von 2012 bis 2016 hatte diese jährlich zwei Tage lang am Gelände am Eisweiher stattgefunden und rund 4000 Leute angezogen.

Doch in diesem Jahr gibt es gute Nachrichten für die Anhänger des kontinuierlich populärer werdenden Mittelalters. Als neuer Veranstalter ist nun die Agentur Lorraine Médieval aus dem saarländischen Püttlingen tätig, die allein in diesem Sommer 18 Szene-Events stemmt. Und schaut man sich das Programm für das Pirmasenser Mittelalterspektakel an, so dürfen sich Fans zweifellos freuen.

Wie Templer und Wikinger lebten

Musik, Händler, Gastronomen, sowie zahlreiche Handwerker und Händler werden die Besucher am Wochenende mit in vergangene Zeiten nehmen. Zehn Lager-Gruppen mit Namen wie „Wikinger Haithabu“, „Irisch/Schottisch um 1305“ oder „Templerlager“ werden vor Ort sein. Sie wollen Interessierten das damalige Leben nahe bringen. Die Handwerker zeigen ihr Metier und stehen auch gerne Rede und Antwort. Händler bieten ihre Ware feil und in der Taverne, sprich: an den Gastroständen, wird Speis und Trank gereicht – von Fleisch über Vegetarisches, von deftig bis süß, von Dunkelbier bis Met.

Kinder können unter anderem mit dem handgetriebenen Karussell und dem Riesenrad fahren, Drachen jagen und Bogen schießen, der Märchenerzählerin Stella Monte lauschen, beim Lederer etwas basteln und in der Falknerei Raubvögeln aus der Nähe bestaunen.

Theater, Fakire und Feuerwerk

Die passende Livemusik bieten „Capud Draconis“ mit Dudelsäcken sowie Trommeln, „Gral“ aus Böhmen sowie „Regi Lau“ mit Harfe und Gesang. Ein Straßentheater zeigt den „Fliegenden Holländer“, der Geschichten von den Weltmeeren erzählt, das Tandem „Braxas A“ zeigt Fakir-Kunststücke, verdingt sich als Schlangenbändiger und am Samstagabend wird das Duo eine Feuershow in den Pirmasener Nachthimmel zu Pirmasens zaubern.

Noch Fragen?

Das Mittelalter-Spektakel findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, im Pirmasenser Strecktalpark statt. Samstag ist von 12 bis 22 Uhr geöffnet, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet für Erwachsene 7 Euro. Kinder von sechs bis 14 Jahren und historisch Gewandete zahlen 4 Euro. Der Markt findet im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Strecktalpark statt. Die Stadtverwaltung Pirmasens teilt mit, dass dieser Bereich nicht begehbar sein wird. Der größte Teil des Parks, Spielplatz, Skaterpark und Biergarten sind frei zugänglich. Spaziergänger müssen von Donnerstag bis Montag, 18. bis 22. Juli, mit Einschränkungen rechnen, da diverse Flächen zum Aufbau der Stände gesperrt sind. Für Parkbesucher ist der Zugang im genannten Zeitraum ausschließlich über die Eingänge Rheinberger-Terrassen sowie die Straße Neuer Streckweg und dem Zugang Fröhnstraße, in Höhe Blumen Jung, möglich. Im Netz: www.lorraine-medievale.de