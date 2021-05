Mit Angehörigen reden, die Hand halten oder aus einem Buch vorlesen, all das ist im Pirmasenser Hospiz Haus Magdalena auch in Coronazeiten möglich. „Wir haben hier keine Einschränkungen“, erklärt Simone Jennewein, Pflegedienstleiterin im Hospiz Haus Magdalena, dem Hospiz des Diakoniezentrums Pirmasens. Damit meint sie, dass das geltende Besuchsrecht der evangelischen Einrichtung, die für alle offen ist, weiterhin gelte.

Die Leute kommen zwei Stunden am Tag, höchstens zwei Personen, aber keine kleinen Kinder, weil die auch Überträger sein können, erklärt sie. Nur: Schutzmasken und Hände desinfizieren sei jetzt Pflicht.

Während in vielen Hospizen sterbenskranke Menschen mit ihren Angehörigen nur noch telefonieren oder chatten, gerät die stationäre Betreuung in Pirmasens nicht zur sozialen Isolation. „Leben teilen – bis zuletzt“, heißt die Devise des Hauses und die werde auch in der Corona-Krise umgesetzt: Trotz Virus bleibt die respektvolle Begleitung auf dieser schwierigen Strecke des Lebens erhalten. Die Menschen, die in der Waisenhausstraße leben, könnten sich dort trotz der Pandemie sicher und geborgen fühlen.

Mundschutz ist für Mitarbeiter Pflicht

Natürlich gebe es Änderungen in der alltäglichen Arbeit. „Auch alle Mitarbeiter arbeiten mit Mundschutz“, erklärt Jennewein, ansonsten würde der Betrieb unauffällig und ganz normal weiterlaufen: „Wir versuchen natürlich, mit unserem Personal und mit unseren Gästen diese besonderen Zeit hier möglichst Sorgen- und angstfrei durchzustehen“.

Dass es in anderen Häusern anders läuft, findet die Pflegedienstleiterin traurig, aber eben der Situation geschuldet. Die Gefahr, dass Menschen den Virus auch in die Altenpflege miteinschleppen und geschwächte Menschen anstecken könne, bestehe. Wenn eine Person im Hospiz am Corona-Virus sterben würde, wäre dies sehr tragisch, urteilt Jennewein.

Besuchsrecht soll erhalten bleiben

Dennoch ist die Pflegedienstleiterin froh, dass das Besuchsrecht erhalten bleibt. „Wir finden es am Lebensende wichtig, dass alles ganz normal weitergehen kann.“ Dazu gehöre, dass gerade dieser Moment von Angehörigen, Freunden und Bekannten mitbegleitet werden kann. Jennewein weiß auch von Hospizen, in denen das Besuchsrecht lediglich für Personen gilt, die im gleichen Haushalt leben. „In dem Fall könnte ich die Eingangstür auch gleich abschließen“, kommentiert sie. Viele Leute würden heute alleine leben, auch wenn sie Kinder haben. Außerdem findet sie wichtig, dass auch Freunde zu Besuch kommen können. Es sei ja nicht nur die Familie, die Abschied nehmen möchte.

Ein Hospiz ohne Besuchsrecht ist für Jennewein nicht denkbar. „Das wäre eine unglückliche Lösung“, sagt sie. Ob ein ständiges Besuchsrecht gegeben sei, danach würden die Gäste und Angehörigen vor Aufnahme mit als erstes fragen. „So sind die Gäste zufrieden“, sagt Jennewein. Und: Wartelisten gebe es nach wie vor.